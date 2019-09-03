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03.09.2019 13:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес - не крайний

Условия развития предпринимательства на Севере улучшит федеральный проект
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Предложения Архангельской области по снижению нагрузки на северный бизнес поддержаны на федеральном уровне. Минэкономразвития РФ провело оценку дополнительных издержек субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в районах Крайнего Севера. Ведомство также собрало идеи арктических регионов о том, как выровнять возможности для ведения бизнеса по всей стране.

Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, большинство предложений касается снижения финансовой нагрузки по обеспечению работникам северных льгот.

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По закону бизнес в высоких широтах должен из своих средств ежемесячно выплачивать персоналу районные коэффициенты и процентные надбавки. К тому же надо раз в два года компенсировать сотрудникам и неработающим членам их семей стоимость проезда к месту отдыха. Плюс удлиненные отпуска и сокращенный рабочий день для женщин. А вести свое дело на Севере и без того сложнее, чем в других регионах, из-за неблагоприятного климата, высокой стоимости энергоресурсов и проблем с логистикой. В итоге северная продукция стоит гораздо дороже и не выдерживает конкуренции на общероссийском рынке, что не очень-то вписывается в курс на развитие Арктики.

Минэкономразвития РФ поддержало два ключевых предложения. Первое - заменить для субъектов МСП компенсацию проезда к месту отдыха правом работников на налоговый вычет в части понесенных расходов. Предполагается, что при этом регионам будут компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Вторая мера - исключить из базы для начисления страховых взносов выплаты, начисленные сотрудникам с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Это сократит платежи бизнеса во внебюджетные фонды.

Оба предложения направлены в профильные министерства и ФНС России. Минэкономразвития ждет от региона и другие варианты, которые обещает оперативно рассмотреть. Все идеи обсудят на совещании с участием предпринимателей, которое пройдет в Архангельске в ближайшее время.

Освобождение бизнеса от уплаты страховых взносов, коэффициентов и надбавок сохранит соцгарантии и облегчит финансовую нагрузку

Проблему нагрузки на северный бизнес поднимают уже много лет, но лед тронулся лишь в этом году, отмечают эксперты. Улучшение условий для предпринимательства в высоких широтах стало частью соответствующего федерального проекта.

- Северные государственные гарантии для нас всегда были задачей номер один, - подчеркивает председатель регионального отделения общественной организации МСП "Опора России" Сергей Антуфьев. - Ключевое слово здесь - "государственные", однако бизнес обеспечивает эти гарантии сам. И конечно, мы находимся в абсолютно неравных условиях даже с соседними регионами, расположенными немного южнее. Когда предприниматели только начали поднимать эту тему, многие считали, что государство должно компенсировать все северные льготы. Но сегодня работодатели согласны и на малые уступки.

Фото: istockphoto.com
Социальное предпринимательство появилось в России

По данным областной ТПП, с каждым годом арктические регионы теряют до 10-15 процентов бизнеса. А ведь в советское время "северные" придумали как раз для того, чтобы привлечь людей к развитию этих территорий.

- Меры пора принимать давно, поскольку положение дел серьезное, - уверяет президент региональной ТПП Василий Сидоровский. - Малый и средний бизнес надо удержать в Арктике и дать ему возможность развиваться. Освобождение предпринимателей от уплаты страховых взносов с коэффициентов и надбавок позволит сохранить социальные гарантии людям и облегчить финансовую нагрузку на бизнес. А замена компенсации проезда к месту отдыха налоговым вычетом сподвигнет работников более ответственно относиться к этому праву. Ведь сегодня размер таких выплат ничем не ограничен, работодатель обязан оплачивать даже билеты на Дальний Восток и обратно. Это приводит к существенным финансовым потерям, а порой и к банкротству малых предприятий.

Как отмечают бизнесмены, привлечь внимание к их проблемам помогла и поддержка региональных властей. Губернатор Поморья Игорь Орлов уверен, что к уже одобренным предложениям надо добавить меры по кадровому обеспечению бизнеса на Севере.

- Человеческий капитал - основа для развития производства. У людей должен быть стимул жить и работать в Арктике. Возможно, это будет компенсация ипотеки за определенный период жизни на Севере, - предложил глава региона.

Развитие моногородов Арктической зоны РФ, правовая поддержка бизнеса, компенсация высоких тарифов на теплоснабжение - это лишь часть дополнительных мер, которые предлагает предпринимательское и экспертное сообщество Поморья.

- Мы выходим на новый этап работы по улучшению бизнес-среды, - полагает министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. - В связи с этим мы формируем пакет предложений по дополнительным мерам, направленным на улучшение условий ведения бизнеса на Севере.

Комментарий

Сергей Антуфьев, председатель Архангельского отделения общественной организации МСП "Опора России":

- Со своей стороны мы предлагаем сохранить единый налог на вмененный доход, который планируется отменить с 2021 года. Этот специальный режим налогообложения защищает малый бизнес от проверок и обеспечивает ему понятные правила работы. Предприниматель платит налог с одного рабочего места или квадратных метров. Сколько он при этом заработает - неважно. При переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения - а это НДС, 30 процентов социальных взносов и 13 процентов подоходного налога - бизнес сразу должен платить более 50 процентов. Плюс огромные суммы штрафов в случае недоплаты налогов. В итоге расходы могут составить десятки миллионов рублей и привести к закрытию бизнеса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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