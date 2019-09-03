Предложения Архангельской области по снижению нагрузки на северный бизнес поддержаны на федеральном уровне. Минэкономразвития РФ провело оценку дополнительных издержек субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в районах Крайнего Севера. Ведомство также собрало идеи арктических регионов о том, как выровнять возможности для ведения бизнеса по всей стране.

Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, большинство предложений касается снижения финансовой нагрузки по обеспечению работникам северных льгот.

По закону бизнес в высоких широтах должен из своих средств ежемесячно выплачивать персоналу районные коэффициенты и процентные надбавки. К тому же надо раз в два года компенсировать сотрудникам и неработающим членам их семей стоимость проезда к месту отдыха. Плюс удлиненные отпуска и сокращенный рабочий день для женщин. А вести свое дело на Севере и без того сложнее, чем в других регионах, из-за неблагоприятного климата, высокой стоимости энергоресурсов и проблем с логистикой. В итоге северная продукция стоит гораздо дороже и не выдерживает конкуренции на общероссийском рынке, что не очень-то вписывается в курс на развитие Арктики.

Минэкономразвития РФ поддержало два ключевых предложения. Первое - заменить для субъектов МСП компенсацию проезда к месту отдыха правом работников на налоговый вычет в части понесенных расходов. Предполагается, что при этом регионам будут компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Вторая мера - исключить из базы для начисления страховых взносов выплаты, начисленные сотрудникам с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Это сократит платежи бизнеса во внебюджетные фонды.

Оба предложения направлены в профильные министерства и ФНС России. Минэкономразвития ждет от региона и другие варианты, которые обещает оперативно рассмотреть. Все идеи обсудят на совещании с участием предпринимателей, которое пройдет в Архангельске в ближайшее время.

Освобождение бизнеса от уплаты страховых взносов, коэффициентов и надбавок сохранит соцгарантии и облегчит финансовую нагрузку

Проблему нагрузки на северный бизнес поднимают уже много лет, но лед тронулся лишь в этом году, отмечают эксперты. Улучшение условий для предпринимательства в высоких широтах стало частью соответствующего федерального проекта.

- Северные государственные гарантии для нас всегда были задачей номер один, - подчеркивает председатель регионального отделения общественной организации МСП "Опора России" Сергей Антуфьев. - Ключевое слово здесь - "государственные", однако бизнес обеспечивает эти гарантии сам. И конечно, мы находимся в абсолютно неравных условиях даже с соседними регионами, расположенными немного южнее. Когда предприниматели только начали поднимать эту тему, многие считали, что государство должно компенсировать все северные льготы. Но сегодня работодатели согласны и на малые уступки.

По данным областной ТПП, с каждым годом арктические регионы теряют до 10-15 процентов бизнеса. А ведь в советское время "северные" придумали как раз для того, чтобы привлечь людей к развитию этих территорий.

- Меры пора принимать давно, поскольку положение дел серьезное, - уверяет президент региональной ТПП Василий Сидоровский. - Малый и средний бизнес надо удержать в Арктике и дать ему возможность развиваться. Освобождение предпринимателей от уплаты страховых взносов с коэффициентов и надбавок позволит сохранить социальные гарантии людям и облегчить финансовую нагрузку на бизнес. А замена компенсации проезда к месту отдыха налоговым вычетом сподвигнет работников более ответственно относиться к этому праву. Ведь сегодня размер таких выплат ничем не ограничен, работодатель обязан оплачивать даже билеты на Дальний Восток и обратно. Это приводит к существенным финансовым потерям, а порой и к банкротству малых предприятий.

Как отмечают бизнесмены, привлечь внимание к их проблемам помогла и поддержка региональных властей. Губернатор Поморья Игорь Орлов уверен, что к уже одобренным предложениям надо добавить меры по кадровому обеспечению бизнеса на Севере.

- Человеческий капитал - основа для развития производства. У людей должен быть стимул жить и работать в Арктике. Возможно, это будет компенсация ипотеки за определенный период жизни на Севере, - предложил глава региона.

Развитие моногородов Арктической зоны РФ, правовая поддержка бизнеса, компенсация высоких тарифов на теплоснабжение - это лишь часть дополнительных мер, которые предлагает предпринимательское и экспертное сообщество Поморья.

- Мы выходим на новый этап работы по улучшению бизнес-среды, - полагает министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. - В связи с этим мы формируем пакет предложений по дополнительным мерам, направленным на улучшение условий ведения бизнеса на Севере.

Комментарий

Сергей Антуфьев, председатель Архангельского отделения общественной организации МСП "Опора России":

- Со своей стороны мы предлагаем сохранить единый налог на вмененный доход, который планируется отменить с 2021 года. Этот специальный режим налогообложения защищает малый бизнес от проверок и обеспечивает ему понятные правила работы. Предприниматель платит налог с одного рабочего места или квадратных метров. Сколько он при этом заработает - неважно. При переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения - а это НДС, 30 процентов социальных взносов и 13 процентов подоходного налога - бизнес сразу должен платить более 50 процентов. Плюс огромные суммы штрафов в случае недоплаты налогов. В итоге расходы могут составить десятки миллионов рублей и привести к закрытию бизнеса.