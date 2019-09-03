На сцену Архангельского театра драмы впервые выйдет актер-любитель

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова присоединился к всероссийскому конкурсу талантов "Народный театр". В одном из спектаклей "архдрамы" впервые сыграет непрофессиональный актер.

Как сообщает пресс-служба театра, принять участие в кастинге проекта сможет любой желающий, актерское образование для этого не требуется. В столице Поморья отбор пройдет 1 и 2 октября на сцене театра драмы. Специальным гостем станет актриса Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева Анна Дюкова.

По итогам кастинга жюри назовет пятерых кандидатов, которые будут участвовать в репетиции постановки под руководством профессионалов. Новичкам помогут освоить азы театрального мастерства и раскрыть актерский талант. Затем из этой пятерки выберут победителя, который добился самых заметных успехов. Именно он выйдет на большую сцену вместе с профессиональной труппой.

Помимо Архангельска, кастинги "Народного театра" впервые пройдут еще в семи городах страны - Калининграде, Казани, Кемерово, Волгограде, Новосибирске, Ставрополе и Элисте. Список театров, участвующих в проекте, еще пополняется.

Талантливые любители сыграют на сцене до конца 2019-го, объявленном Годом театра. Организаторами конкурса стали министерство культуры РФ, Росмолодежь, Роскультцентр, Союз театральных деятелей РФ и другие.