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03.09.2019 14:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На сцену Архангельского театра драмы впервые выйдет актер-любитель

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова присоединился к всероссийскому конкурсу талантов "Народный театр". В одном из спектаклей "архдрамы" впервые сыграет непрофессиональный актер.

Как сообщает пресс-служба театра, принять участие в кастинге проекта сможет любой желающий, актерское образование для этого не требуется. В столице Поморья отбор пройдет 1 и 2 октября на сцене театра драмы. Специальным гостем станет актриса Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева Анна Дюкова.

Фото: Пресс-служба Архангельского театра драмы
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По итогам кастинга жюри назовет пятерых кандидатов, которые будут участвовать в репетиции постановки под руководством профессионалов. Новичкам помогут освоить азы театрального мастерства и раскрыть актерский талант. Затем из этой пятерки выберут победителя, который добился самых заметных успехов. Именно он выйдет на большую сцену вместе с профессиональной труппой.

Помимо Архангельска, кастинги "Народного театра" впервые пройдут еще в семи городах страны - Калининграде, Казани, Кемерово, Волгограде, Новосибирске, Ставрополе и Элисте. Список театров, участвующих в проекте, еще пополняется.

Талантливые любители сыграют на сцене до конца 2019-го, объявленном Годом театра. Организаторами конкурса стали министерство культуры РФ, Росмолодежь, Роскультцентр, Союз театральных деятелей РФ и другие.

 

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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