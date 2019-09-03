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03.09.2019 21:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге заработал съезд с ЗСД на Новое шоссе и путепровод на участке над 28-м километром Октябрьской железной дороги. Ожидается, что новые объекты позволят жителям Курортного района быстрее добираться до центра Петербурга и станут драйверами при развитии промышленной зоны "Белоостров".

Фото: Мария Голубкова.
Открыто движение по седьмому участку ­скоростной трассы М-11

Строительство съезда и путепровода началось в феврале 2019 года, стоимость работ составила 967 миллионов рублей. Чуть больше полугода потребовалось дорожникам, чтобы реконструировать участок Нового шоссе, возвести путепровод и оформить съезды. Также были оперативно перенесены все инженерные сети.

Благодаря съезду с ЗСД на Новое шоссе и открывшемуся 3 сентября путепроводу, доехать из Курортного района до исторического центра Северной столицы можно за полчаса, автолюбителям больше не придется делать крюк в 12 километров. Больше всего новым дорожным объектам рады жители поселков Песочное и Левашово Курортного района Петербурга. Значительно сократит время до центра города новая развязка и тем, кто живет в Сертолово.

Раньше дорога у автолюбителей была одна - через Выборгское шоссе, где пробки наблюдались в любое время дня. Путь по ЗСД позволит будет значительно короче - автолюбителям не придется делать крюк в 12 километров. И доехать от Песочного до Невского проспекта теперь возможно за полчаса.

Как отметил на церемонии открытия движения на новых участках врио губернатора Петербурга Александр Беглов, к 2032 году в Северной столицы должны появиться 17 новых путепроводов, и такое явление как пробки на железнодорожном переезде должно уйти в прошлое.

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