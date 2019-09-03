Нужен ли системе госзакупок рейтинг добросовестных поставщиков

В нашей стране могут создать "белый список" добросовестных поставщиков, участники которого получат преференции в рамках государственных торгов. Предприниматели Северо-Запада, с одной стороны, такое начинание приветствуют. С другой стороны, эксперты предлагают также решить проблемы, связанные с реестром недобросовестных поставщиков. Иногда заказчики используют этот "черный список", на два года закрывающий для предприятий доступ к госзакупкам, как инструмент давления на неугодных подрядчиков.

Операция "Унификация"

С предложением внедрить рейтинг деловой репутации поставщиков выступила ФАС России. Его следует рассчитывать автоматически, основываясь на количестве и качестве реализованных контрактов. "Белым списком" можно будет пользоваться, к примеру, при оценке заявок участников на конкурсах или при установлении размера обеспечения контракта. Эти и другие поправки в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок" представители ФАС России, Минфина, Федерального казначейства, законодатели и эксперты обсудят во время грядущей осенней сессии.

Как отмечает руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, внедрение рейтинга станет еще одним шагом к унификации закупочных процедур с участием бюджета. Сейчас государственные и муниципальные заказчики могут произвольно устанавливать критерии отбора подрядчиков. Кто-то требует, чтобы у компании площадь офисных помещений была не менее ста квадратных метров. Кто-то - чтобы уставный капитал был не меньше определенной суммы. И таких примеров, порой нелепых, масса.

Тренировочное поле

- Мы спрашиваем: почему у поставщика площадь офиса должна быть сто квадратов, а не девяносто или не восемьдесят? Заказчик отвечает: если у компании большой офис, значит, это не "пустышка", там действительно работает много людей, они справятся с поставкой. Но ведь это очень спорное утверждение. Использование рейтинга, рассчитываемого автоматически, при оценке заявок участников позволит минимизировать человеческий фактор, - отмечает Ольга Милонаец.

По мнению руководителя экспертной группы Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей, советника вице-президента ОПОРЫ РОССИИ Александра Мельникова, вопрос внедрения рейтинга деловой репутации поставщиков неоднозначен. Существуют определенные риски, что госзакупки станут еще более закрытыми для компаний, ранее в них не участвовавших.

- В то же время ОПОРА РОССИИ всегда выступает за добросовестную конкуренцию, - подчеркивает Александр Мельников. - И, по нашему мнению, здесь необходим баланс между открытостью условий участия для новых компаний и качеством выполненных работ и услуг.

"Черный список" на два года закрывает для предприятий доступ к госзакупкам как инструмент давления на неудобных подрядчиков

Возможно, использовать рейтинг следует только при проведении дорогостоящих конкурсов, развивает тему председатель Союза предпринимателей Новгородской области, директор рекламного агентства Дмитрий Койков. Тогда предприятия, не имеющие опыта, смогут тренироваться на некрупных лотах, подспудно формируя позицию в "белом списке".

Скорее всего, часть закупок действительно будет проходить без учета рейтинга, добавляет Ольга Милонаец. Возможно, градация будет связана с суммой контракта, возможно - с другим критерием. Этот вопрос еще предстоит обсудить антимонопольщикам, экспертам и законодателям, но тренировочное поле неопытным поставщикам точно предоставят.

- Также актуальна поддержка, связанная с обеспечительными мерами, - полагает Дмитрий Койков. - Мое рекламное агентство в этом году впервые вышло на рынок госзакупок - мы выиграли пять маленьких контрактов стоимостью до ста тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер применяли банковские гарантии. Стоит гарантия порядка полутора тысяч рублей для одного контракта. Плюс еще около тысячи рублей необходимо заплатить за оформление, если в вашей компании нет квалифицированного специалиста. Было бы хорошо, если бы малым компаниям, не имеющим опыта, государство помогло с вхождением в систему госзакупок. Можно, к примеру, учредить единый федеральный гарантийный центр или компенсировать стоимость банковских гарантий. Такая мера поддержки будет очень востребованной и нивелирует возможные негативные последствия, связанные с внедрением "белого списка" поставщиков.

Не очернить напрасно

Вопросы, связанные с ведением реестра недобросовестных поставщиков, также неоднозначны. С одной стороны, туда могут попасть компании, чье поведение на торгах нельзя назвать недобросовестными. Иногда имеют место технические ошибки, иногда заказчики, желая скрыть свои недочеты, перекладывают вину на подрядчиков.

С другой стороны, законодательных изменений ситуация не требует, полагает руководитель Псковского УФАС. Ведь инициативы заказчиков по включению поставщиков в "черный список" сначала фильтруют антимонопольщики, а затем суды.

К примеру, в 2015 году псковские строители не смогли вовремя сделать ремонт из-за недочетов в проектно-сметной документации заказчика. УФАС отказалось вносить компанию в реестр недобросовестных поставщиков и отстояло свою позицию в судах - в текущем году кассационная инстанция поставила в этом споре точку. Ольга Милонаец подчеркивает: если существует хоть малейшее сомнение, что поведение поставщика не было недобросовестным, суд встанет на его сторону.

- Участия в судебном процессе по исключению поставщика из реестра в нашей практике не было, но наши специалисты успешно участвовали в заседании комиссии УФАС, - подводит итог Александр Мельников. - Тогда удалось доказать, что оснований для включения сведений в реестр нет, поставщик не уклонялся от заключения контракта. А доводы заказчика были связаны с нежеланием вносить изменения в избыточные требования к участникам, на которые письменно обратил внимание поставщик. В целом хочу отметить конструктивный диалог с представителями УФАС, который складывается не только на заседаниях общественных советов при региональных управлениях, но и при решении частных вопросов по конкретным жалобам.

Тем временем

Антимонопольные органы уже занимаются унификацией потребностей разных заказчиков при закупках одних и тех же товаров. Конкретный пример - все школы Псковской области регулярно приобретают молоко. Но почему-то у одной школы в молоке должны быть одни витамины, у другой - другие.

- Разнятся материалы, из которых изготавливается тара, чуть ли даже не рисунки на коробках, - поясняет Ольга Милонаец. - Повышается риск "заточки" задания под конкретного поставщика. Кроме того, сами по себе закупочные процедуры усложняются, аукционы чаще признаются несостоявшимися. Сейчас полномочия по разработке типовой документации получили власти субъектов РФ - и нам еще предстоит большая работа с администрацией Псковской области в этом направлении.