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03.09.2019 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Открыто движение по седьмому этапу скоростной трассы М-11

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Введен в строй предпоследний участок скоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург М-11, сообщает корреспондент "РГ". Новая часть трассы протяженностью 103 километра начинается недалеко от города Тосно в Ленинградской области и заканчивается в районе Мясного бора Новгородской области, но проходит вдали от населенных пунктов. С ее открытием автомобилисты получили возможность сквозного проезда по самой современной магистрали европейской части РФ от Твери до южного полукольца вокруг Северной столицы.

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- Дороги сближает людей, - отметилтнв церемонии открытия первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. - А современные дороги - это новое качество жизни для наших граждан, которые смогут быстро, безопасно и с удовольствием путешествовать по стране.

Отметим, что трасса М-11 в будущем станет частью нового современного автобана от западных границ России до побережья Черного моря. После полного завершения строительства этот путь можно будет преодолевать за 14 часов.

Строительство седьмого участка магистрали Москва - Петербург было начато в 2016 году. За три года дорожники возвели для четырехполосной магистрали 39 искусственных сооружений - 14 мостов и 25 путепроводов. Для обеспечения безопасности водителей трасса освещена и оснащена барьерными ограждениями на всем протяжении, через каждые 20 километров оборудованы площадки для отдыха. Всего таких площадок 10 - по пять в каждом направлении, потому что встречные потоки движения разделяет полоса безопасности шириной шесть метров. Кроме того, строители обезопасили друг от друга автомобилистов и диких животных, оборудовав зверопроходы с шумозащитными экранами на путях миграции, а на остальном протяжении трассы установив сетчатое ограждение.

Проезд по новому участку скоростной магистрали обойдется 280 рублей, всего же от Твери до Тосно общая стоимость составит 1050 рублей. Однако при оплате транспондером оператор магистрали обещает существенную скидку - до 40 процентов.

Кстати

На 561-м километре магистрали М-11 будет установлен памятник Неизвестному солдату, погибшему в Великой Отечественной войне. Как рассказал председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко, идея возникла во время прокладки трассы в районе Мясного бора, где в 1942-1943 годах шли кровопролитнейшие бои. Открытие монумента высотой около 10 метров запланировано к 75-летию Победы.

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