Петербургские трамваи начнут ходить, как поезда в метро

На юге Петербурга в Красносельском и Кировском районах трамваи начнут ходить по такому же принципу, что и поезда метрополитена. В комитете по транспорту Смольного уточняют, что интервал движения трамваев будет минимальный и составит всего несколько минут, как в подземке.

Курсировать в таком режиме будут трамваи "Витязь-М", они на днях поступили в Петербург и уже прикреплены к трамвайному парку №8. Всего город закупил 21 новый трамвай на общую сумму 1 миллиард 995 миллионов рублей.

По данным "Горэлектротранса" курсировать "Витязи" будут на маршруте №60, который возит пассажиров от завода "Северная верфь" до улицы Пограничника Гарькавого.

В ведомстве отмечают, что это один из самых протяженных и востребованных городских маршрутов, а конструкция трамвайных путей здесь такова, что вагоны могут развивать достаточно большую скорость.