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03.09.2019 22:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ждут в Смольном

Победителей конкурса "Мой город - мои возможности" пригласят на работу в госструктуры
Текст: Евгения Цинклер
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Власти Санкт-Петербурга подвели итоги кадрового конкурса для молодежи, и его победители получат приглашение работать в Смольном. Таким образом петербургские власти воплощают в жизнь программу "35 на 35". То есть 35 процентов должностей в госсекторе и на муниципальной службе должны занимать молодые люди до 35 лет.

Проект "Мой город - мои возможности" - по сути, аналог "Лидеров России". Участникам надо было самостоятельно найти пути решения какой-нибудь актуальной социальной проблемы. А значит, проявить сразу несколько важных для управленца качеств: способность увидеть главное, креативность, организаторский талант, умение довести начатое дело до конца.

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Заявки подали более 30 тысяч человек, причем не только из Петербурга, но и из других регионов России и даже из-за рубежа. По итогам конкурса были выявлены сто лучших участников и тридцать победителей. То есть отбор получился более чем серьезным - в число лидеров вошел один из тысячи.

По словам председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, в общей сложности участники конкурса подготовили и реализовали две с половиной тысячи социальных проектов. Каждый из них принес пользу конкретным людям.

- Только за одно это можно благодарить конкурс. Значит, все было не зря, - заключает Юлия Аблец.

Как минимум десять инициатив получат развитие при поддержке городских властей. В их числе, например, проекты "Выявление симптомов детского рака", "Аквадети с планеты Особят" (занятия в бассейне для детей с особенностями развития), "Хорошее дело" (комплекс проектов нескольких участников для профориентации ребят из неблагополучных семей), а также юридические консультации для людей старшего возраста.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Награда для победителей конкурса - возможность кадрового роста в правительстве Санкт-Петербурга. Сейчас будущие молодые чиновники проходят собеседования в Смольном. Уже приняты решения о назначении на должности в органы исполнительной власти и подведомственные учреждения первых пяти управленцев из числа победителей.

- Мы на деле показываем открытость власти, включаем социальные лифты. Ребята с честью прошли все испытания, проявили себя с лучшей стороны. Именно такие умные, активные специалисты и станут основой новой управленческой команды Петербурга. Молодые профессионалы нам нужны во всех сферах городского хозяйства, на разных направлениях, - отмечает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Именно сочетание дерзости, молодости и жизненного опыта даст нам возможность добиться успеха на прорывных направлениях.

Экономика Работа Занятость Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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