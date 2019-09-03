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03.09.2019 20:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В один клик

Жители СЗФО выбирают онлайн-оплату
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Аналитики Mediascope выяснили, за что и как платят в Интернете жители Северо-Западного федерального округа. Оказалось, что по сравнению с Россией в целом в СЗФО больше всего пользователей, которые рассчитываются за билеты в кино, театры, музеи и на концерты. Чаще всего они платят банковскими картами через Сбербанк-онлайн и Яндекс.Деньги.

В 2019 году 95,1 процента жителей СЗФО платили в Интернете. Больше всего в регионе тех, кто рассчитывался таким образом за мобильную связь (86,5 процента) и заказы в интернет-магазинах (82,9 процента). Билеты в кино, театры, музеи и на концерты оплачивали онлайн 61,5 процента пользователей из СЗФО.?Это больше, чем в целом по стране, - 54,4 процента.

Транспортные компании оказались не готовы к внедрению новых технологий

В этом году банковскими картами и через интернет-банкинги рассчитывались 9 из 10 жителей округа, из электронных кошельков - 74,6 процента. Доли пользователей, которые оплачивают товары и услуги со смартфонов и компьютеров, в регионе примерно одинаковые. При этом доля тех, кто платит с десктопа, незначительно снизилась, а с телефона - наоборот, немного выросла. За последний год доля жителей СЗФО, которые рассчитывались со смартфонов, увеличилась с 88,7 до 92,2 процента. Бесконтактные платежи популярны у жителей Северо-Запада.

В этом году таким образом платили 43,4 процента пользователей из этого региона. Среди сервисов бесконтактной оплаты на первом месте Google Pay.

Исследование Mediascope проводилось в апреле - мае 2018-го и июне-июле 2019-го. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тысяч человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят с компьютера и/или смартфона.

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