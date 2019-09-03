Современный мир полон вызовов, которые необходимо преодолеть в весьма короткий промежуток времени. Если говорить про транспортно-логистическую отрасль, то можно выделить несколько основных областей, где неминуемо произойдут серьезные изменения. Одна из них - появление цифровых сервисов, основанных на обработке больших данных, а также изменение процессов организации в связи с внедрением нового ПО и оборудования. Готовы ли к этим изменениям транспортные компании, рассуждали эксперты второго цифрового форума, который закончил свою работу в Северной столице.

- В России есть огромное количество небольших перевозчиков, которые рекламируют свои услуги в рамках маленьких информационных платформ. Однако крупного агрегатора, который аккумулирует все предложения, а также формализует отношения между заказчиком и исполнителем, в стране нет, - уверен Ларионов Алексей, региональный директор Cainiao Network (Alibaba Group).

Подобное объединение уже есть - это блокчейн-платформа TradeLens, полагает Нараевский Андрей, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами Maersk LLC - регион Восточная Европа. Платформа была представлена в прошлом году и уже сейчас охватывает половину морских перевозок. Уже на момент запуска 94 компании и организации, включая более 20 портов и терминалов в Гонконге, Сингапуре, Роттердаме, Галифаксе, а также таможенные службы Нидерландов, Саудовской Аравии, Сингапура и Австралии, пользовались платформой.

В настоящее время платформу TradeLens используют пять крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков. Напомним, что ранее сообщалось о намерении Минтранса и Maersk подписать меморандум, в рамках которого внедрить платформу можно на базе Большого порта Санкт-Петербург с привлечением ФТС. Однако уже тогда ряд экспертов отмечал, что российские ведомства - Росграница, Россельхознадзор, Роспотребнадзор - вряд ли оперативно поддержат нововведение, так как работают в рамках своего программного обеспечения, что урегулировано множеством законодательных актов. О неповоротливости клиентов, которые, с одной стороны, нуждаются во внедрении новых технологий, с другой - не готовы к их появлению, говорил и Сергей Шаяхметов - директор по развитию лаборатории блокчейн Сбербанк, подчеркнув, что у заказчика и исполнителя в данном случае разные видения технологии.

В России есть большое количество небольших перевозчиков и нет агрегатора, который бы аккумулировал их предложения

Ситуация усугубляется еще и тем, что посчитать эффективность внедрения новых сервисов на старте очень сложно. Зачастую внедрение технологий спотыкается о человеческий фактор. Нужно сообщество, например, ритейлеров, производителей и дистрибьюторов, которое будет заниматься развитием блокчейн-инфраструктуры.

В целом заказчик должен развиваться одновременно с разработчиком технологии, уверены эксперты, однако такое бывает очень редко.