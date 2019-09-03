Новости

Комиссия Совфеда обсудит вмешательство в выборы 16:04
Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса 16:03
На Ставрополье обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ 15:58
Колокольцев рассказал главе МВД Хорватии о противодействии терроризму в РФ 15:56
В России создан новый тип глушителя 15:56
Испанский премьер за год сменил 330 высокопоставленных чиновников 15:56
В Севастополе на детской площадке нашли снаряд времен войны 15:53
В 93-м сезоне "Ленкома" Марк Захаров представит новую постановку 15:49
По поручению Путина ВС увеличил число судей в Иркутской области 15:41
В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху 15:39
Минск активно противостоит использованию киберпространства террористами 15:37
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше 15:35
Треть россиян хотят от врача дополнительных сведений о способах лечения 15:28
В Нижнем Новгороде при получении взятки задержан сотрудник Минобороны 15:25
Петербургские трамваи начнут ходить, как поезда в метро 15:23
Volkswagen рассказал подробности о бюджетном купе-кроссовере 15:14
На Ставрополье разбился военный штурмовик Су-25УБ 15:12
Видео: тепловизор показал, как греются на солнце машины разных цветов 15:05
Стыковочные рейсы Нижневартовск-Уфа задержали из-за птиц 14:57
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября 14:46
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о встрече со своей семьей 14:45
На сцену Архангельского театра драмы впервые выйдет актер-любитель 14:12
ЕЭК проанализировала состояние транспортной инфраструктуры в ЕАЭС 14:04
"Урал" рассекретил новый "бескапотник" 14:02
Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Блокчейн: Время выбирать

Транспортные компании не готовы к внедрению новых технологий
Текст: Алексей Стригин
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Современный мир полон вызовов, которые необходимо преодолеть в весьма короткий промежуток времени. Если говорить про транспортно-логистическую отрасль, то можно выделить несколько основных областей, где неминуемо произойдут серьезные изменения. Одна из них - появление цифровых сервисов, основанных на обработке больших данных, а также изменение процессов организации в связи с внедрением нового ПО и оборудования. Готовы ли к этим изменениям транспортные компании, рассуждали эксперты второго цифрового форума, который закончил свою работу в Северной столице.

- В России есть огромное количество небольших перевозчиков, которые рекламируют свои услуги в рамках маленьких информационных платформ. Однако крупного агрегатора, который аккумулирует все предложения, а также формализует отношения между заказчиком и исполнителем, в стране нет, - уверен Ларионов Алексей, региональный директор Cainiao Network (Alibaba Group).

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Арктике создадут научно-образовательный центр

Подобное объединение уже есть - это блокчейн-платформа TradeLens, полагает Нараевский Андрей, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами Maersk LLC - регион Восточная Европа. Платформа была представлена в прошлом году и уже сейчас охватывает половину морских перевозок. Уже на момент запуска 94 компании и организации, включая более 20 портов и терминалов в Гонконге, Сингапуре, Роттердаме, Галифаксе, а также таможенные службы Нидерландов, Саудовской Аравии, Сингапура и Австралии, пользовались платформой.

В настоящее время платформу TradeLens используют пять крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков. Напомним, что ранее сообщалось о намерении Минтранса и Maersk подписать меморандум, в рамках которого внедрить платформу можно на базе Большого порта Санкт-Петербург с привлечением ФТС. Однако уже тогда ряд экспертов отмечал, что российские ведомства - Росграница, Россельхознадзор, Роспотребнадзор - вряд ли оперативно поддержат нововведение, так как работают в рамках своего программного обеспечения, что урегулировано множеством законодательных актов. О неповоротливости клиентов, которые, с одной стороны, нуждаются во внедрении новых технологий, с другой - не готовы к их появлению, говорил и Сергей Шаяхметов - директор по развитию лаборатории блокчейн Сбербанк, подчеркнув, что у заказчика и исполнителя в данном случае разные видения технологии.

В России есть большое количество небольших перевозчиков и нет агрегатора, который бы аккумулировал их предложения

Ситуация усугубляется еще и тем, что посчитать эффективность внедрения новых сервисов на старте очень сложно. Зачастую внедрение технологий спотыкается о человеческий фактор. Нужно сообщество, например, ритейлеров, производителей и дистрибьюторов, которое будет заниматься развитием блокчейн-инфраструктуры.

В целом заказчик должен развиваться одновременно с разработчиком технологии, уверены эксперты, однако такое бывает очень редко.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов
В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне