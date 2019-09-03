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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Ученым Заполярья помогут коммерциализировать свои ноу-хау
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
К 2024 году в России должны появиться 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Об этом говорится в указе президента страны, обнародованном в мае 2018 года. Недавно эта работа началась и в Мурманской области. Основной миссией Арктического НОЦ в Заполярье должно стать налаживание связей между наукой и промышленными предприятиями.

- Сегодня использование современных разработок в регионе оставляет желать лучшего. Промышленные предприятия слабо заинтересованы в том, чтобы внедрять технологические инновации, позволяющие снизить использование разнообразных материалов при выпуске своей продукции и количество выбрасываемых отходов, повысив при этом производительность труда,- уверен главный научный сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Владимир Жаров.

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Особеннную остроту эта проблема приобретает для предприятий, добывающих и перерабатывающих минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, которые в России в основном сосредоточены в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом все регионы Севера имеют сырьевую направленность, их промышленность представляет собой добычу и первичную переработку ресурсов. В результате часть сырья выбрасывается в отходы, растут издержки производства.

Эту тенденцию подтверждает статистика. По данным Мурманскстата, среднесписочная численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, в 2019 году составила в регионе 1900 человек - на 3,4 процента меньше, чем год назад. Если в 2014 году затраты на технологические инновации достигли 2,2 миллиарда рублей, то в 2017 году они снизились более чем вдвое - до 1,097 миллиарда. Поскольку будущее страны связано с дальнейшим освоением ресурсов Севера и особенно Арктики, то проблему необходимо начать решать как можно скорее.

- Сегодня в Мурманской области отсутствует эффективный механизм внедрения научных разработок, - подчеркнула Наталья Спивак, менеджер проектной группы "Ростех". - При этом уровень развития науки в регионе можно назвать передовым. Инструментом решения этой проблемы становятся НОЦ, созданные на основе интеграции учреждений высшего образования, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

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По словам эксперта, НОЦ даст возможность привлекать финансирование из федерального бюджета для фундаментальных исследований и создания опытно-конструкторских и промышленных установок. Предполагается, что специалисты НОЦ помогут претендентам на это финансирование оформлять заявки и проходить конкурсные процедуры. Речь идет об очень внушительных суммах - до одного миллиарда рублей на каждый из этапов разработки и внедрения, в зависимости от конкретных технологий. Базой для создания НОЦ Арктической зоны РФ в Мурманской области станет Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) "Кольский научный центр" Российской академии наук, отметила Наталья Спивак.

Сегодня поле деятельности будущего научно-образовательного центра в Заполярье огромно. Например, в рамках научно-исследовательских работ ученые разработали 39 уникальных арктических технологий с высоким потенциалом для коммерциализации. Они включают в себя 21 самостоятельно разработанную технологию с последующей регистрацией патента и 18 технологий, разрабатываемых в рамках договоров с промышленными организациями, в том числе шесть уникальных опытных установок и три промышленных образца. Помимо собственных разработок, ученые Заполярья ведут 10 совместных научных проектов с иностранными партнерами. В презентации, посвященной созданию НОЦ, отмечается, что ФИЦ КНЦ РАН заключил договоры с 26 промышленными организациями Мурманской области. Речь идет о разработке технологий новых типов строительных материалов, обогащения руд, получения железорудных концентратов, создания цифровых аналитических систем и многих других. Одна из наиболее известных разработок - технология, с помощью которой жидкие радиоактивные отходы можно переработать в керамику. Основой для нее послужили сорбенты на основе минералов с нанопористой структурой, открытых на Кольском полуострове. Сейчас подана заявка на патент по данной технологии.

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В сентябре в регионе должен появиться проектный офис НОЦ, необходимо сформировать его наблюдательный совет, рассмотреть и подписать проект соглашения между правительством Мурманской области и участниками Заполярного арктического научно-образовательного центра. Следующий этап - разработка программы и комплексного плана научных исследований центра.

Прямая речь

Владимир Жаров, главный научный сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН:

- Многие исследователи полагают, что инновационную деятельность предприятий специально стимулировать не нужно, поскольку при развитии конкуренции на рынке автоматически возникает спрос и на инновации. Однако, во-первых, в России процесс развития конкуренции длительный и может составлять десятки лет. Во-вторых, в сфере добычи и первичной переработки минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов сильной конкуренции, возможно, не будет никогда. Это означает, что государство будет вынуждено регулировать свои отношения в будущем и с регионами, и с предприятиями на научной основе, но проблема согласования их экономических интересов в современной России мало изучена.

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