В Арктике создадут научно-образовательный центр

Петербург и Якутск будут совместно готовить кадры для освоения Арктики. Соглашение между городским комитетом по делам Арктики и Северо-Восточным федеральным университетом, который базируется в столице Республики Саха, заключено в рамках конгресса "Арктика - территория объединения компетенций".

Новый ледокол "Андрей Вилькицкий" получил название "танцующий" благодаря своей необычной маневренности. Судно было построено на Выборгском судостроительном заводе и стало вкладом города в развитие Арктики. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Деловая программа мероприятия, собравшего в Северной столице более трехсот экспертов, была выстроена по трем направлениям: промышленный и научный потенциал Санкт-Петербурга для реализации стратегических задач социально-экономического развития Арктической зоны, туристический потенциал региона и "Молодежный потенциал Санкт-Петербурга. Подготовка кадров для Арктики".

- На площадке конгресса подписаны соглашения о научной кооперации в рамках создаваемого НОЦ Северо-Восточного университета с шестью высшими учебными заведениями и научными организациями Санкт-Петербурга, - сообщили в профильном комитете городского правительства. - Это станет первым важным шагом в закреплении статуса Санкт-Петербурга в качестве полноправного участника в создании и деятельности межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) для развития Арктики, базовой организацией для которого является Северо-Восточный университет.

Отдельный интерес участники конгресса проявили к развитию туристического потенциала Арктики. В силу климатических условий приоритет здесь отдается круизному туризму. Без участия государства в таком масштабном и дорогостоящем деле не обойтись, поскольку в Арктику необходимо доставлять абсолютно все - от топлива до строительных материалов. Альтернативой дорогостоящим гостиницам могут стать арктические автономные жилые модули, а энтузиасты в силах создать некие "точки притяжения" для туристов - экскурсионные маршруты и проекты.

Без участия государства в таком масштабном деле не обойтись, поскольку в Арктику необходимо доставлять все - от топлива до строительных материалов

Напомним, что ранее о создании арктического НОЦ заявлял Северный Арктический федеральный университет.

Кстати

В России сейчас разрабатывается несколько проектов строительства круизных судов ледового класса. Одно из конструкторских бюро Северной столицы уже представило вариант такого лайнера на триста пассажиров, оборудованного вертолетной площадкой для высадки их на берег.