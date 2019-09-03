В эксклаве открыли школу социального предпринимательства

В Калининградской области стартовал набор в школу социального предпринимательства. Пройти бесплатное обучение могут как опытные предприниматели, так и калининградцы, только обдумывающие социальный стартап. Кроме того, на курсы приглашают представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

Школа заработает на площадке Дома предпринимателя в Калининграде. Занятия начнутся во второй половине сентября и продлятся два с половиной месяца. Программа включает шесть сессий по два дня.

Организаторы проекта - региональные власти и Фонд региональных социальных программ "Наше будущее". Эта некоммерческая организация одна из первых в нашей стране системно занялась развитием социального предпринимательства (СП).

- Многие социальные предприниматели буквально горят своими идеями, но далеко не все знают, как воплотить их в жизнь, где получить финансовую поддержку, в какие организации обращаться за помощью, как найти единомышленников, как "просчитать" свой бизнес и проверить на жизнеспособность бизнес-идею, - отмечает региональный представитель Фонда Надежда Мамаева. - В школе мы постараемся ответить на эти вопросы, научим наших учеников ориентироваться в нормативно-правовой базе, что особенно важно в связи с недавним принятием федерального закона о социальном предпринимательстве.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилла Лило, в самом западном российском регионе сейчас насчитывается порядка 400 представителей СП.?Это и предприниматели, и некоммерческие организации, и просто энтузиасты, которые помогают инвалидам и пенсионерам, решают другие социальные задачи.

В самом западном российском регионе сейчас насчитывается порядка 400 социальных предпринимателей

- Есть тенденция к развитию этого сектора, и мы готовы ее поддержать новым образовательным проектом, - подчеркивает Кирилл Лило.

Образовательные модули будут практическими. Участники обсудят юридические аспекты деятельности социальных предприятий, тонкости маркетинга, бизнес-планирования, управления персоналом и другие вопросы. После защиты проектов выпускники получат сертификаты. Кроме того, эксперты помогут участникам школы детально проработать и "упаковать" бизнес-модели, чтобы найти потенциальных партнеров и инвесторов. Напомним, этим летом Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве. В документе прописаны четкие критерии социального бизнеса.