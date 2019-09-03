В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

В Ловозерских тундрах Мурманской области обнаружили погибшего 66-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пропал в конце июля. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчина приехал 27 июля на парковку возле Ловозерского горно-обогатительного комбината, откуда начинается большинство туристических маршрутов по Ловозерским тундрам. Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы. Но 28 июля он не вернулся и на связь больше не выходил.

Сотрудники парковки подняли тревогу, после чего были организованы поиски петербуржца, но найти его долго не удавалось.

- Утром 2 сентября тело мужчины обнаружено примерно в 3,5 километрах к югу от места, где он оставил автомобиль, - отметили в пресс-службе ведомства. - Рядом с телом нашли собаку, которая все это время находилась с трупом хозяина и была сильно истощена. Следователь СО по городу Мончегорску после осмотра места, где найдено тело, не обнаружил явных признаков, указывающих на насильственную смерть петербуржца.

Окончательные причины гибели туриста установит судебно-медицинская экспертиза.