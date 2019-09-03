В Ленобласти неизвестный поджег конюшню, погибли девять лошадей

Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром на конюшне в поселке Стеклянный Ленинградской области. Все девять племенных скакунов, находившихся в стойлах, погибли.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ведомстве квалифицируют случившееся как умышленное уничтожение имущества.

Сумма ущерба конефермы составила примерно 7 миллионов рублей.

В полицию обратилась владелица сгоревшей конюшни, она указала, что неизвестный человек ночью совершил поджог построек.

РИА Новости со ссылкой на предпринимательницу информирует, что на месте происшествия обнаружена канистра с горючей жидкостью.