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03.09.2019 13:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Один бюджет на всех

В Петербурге подвели итоги конкурса проектов развития районов
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Подведены итоги конкурса проектов на основе анализа социально-экономического развития города, района, внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных на территории района, а также на основании результатов анкетирования в рамках проекта "Родной район".

Главный приз - 100 миллионов рублей. Кроме того, проекты победителя и призеров включаются в городской бюджет на очередной год. По итогам активного обсуждения и голосования конкурсная комиссия определила районы-победители. Первое место занял Красногвардейский район с концепцией развития набережной реки Охта. На втором месте - Петроградский с проектом создания общественных пространств - зон притяжения в Петроградском районе. На третьем - Центральный с проектом развития здравоохранения и внедрения автоматизированного скрининга на выявление атипичных клеток.

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Напомним, что с 15 апреля по 15 июня во всех МФЦ Санкт-Петербурга проходил опрос жителей на тему развития районов в рамках проекта "Родной район". В отделениях МФЦ были размещены специальные буклеты с информацией о существующих планах и предложениях, которые уже реализуются в районах, и анкета, где жители могли отметить несколько самых значимых, на их взгляд, направлений развития своей территории. Также опрос был организован в виде электронного голосования на сайте www.gov.spb.ru. Инициатива вызвала большой интерес горожан.

В центральных районах города жители отдали наибольшее количество голосов за ремонт дорог, модернизацию поликлиник и больниц, а также за установку камер видеонаблюдения. В спальных районах города - установка камер видеонаблюдения, строительство новых и ремонт существующих дорог. Пригородные районы направили свои предложения в части благоустройства, озеленения дворов, внутриквартальных территорий, модернизации поликлиник и больниц, ремонта дорог и установки дополнительного освещения. По завершении анкетирования стартовал второй этап проекта - разработка программ развития районов до 2021-2022 годов. За два месяца администрации районов на основе полученных данных, с привлечением экспертов сформировали детальные программы развития. Каждый район выделил "флагманские проекты" развития, которые и оценивались жюри.

Цифра

100 миллионов рублей. Таков главный приз проекта, который получил Красногвардейский район и концепция развития набережной Охты.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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