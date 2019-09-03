В Петербурге пройдет концерт в память о годовщине начала блокады

9 сентября в Санкт-Петербурге пройдет концерт "Город помнит - город живет" в память о годовщине начала блокады Ленинграда. Он состоится на площади перед Музеем Блокады в Соляном переулке. Начало - в 20.00.

Как сообщают в городском комитете по культуре, во время концерта прозвучит музыка Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, стихотворения Ольги Берггольц, Александра Кушнера, блокадные письма. Слушатели смогут зажечь свечу памяти в мобильном приложении и таким образом присоединиться к акции.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время погибло, по разным данным, до полутора миллиона человек. Большинство - от голода.

Самое массовое захоронение погибших в годы блокады находится на Пискаревском мемориальном кладбище.