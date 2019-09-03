В Петербурге введут новые правила контроля для трудовых мигрантов

В Петербурге разрабатывается принципиально новая система учета иностранных работников. Уже с сентября миграционный контроль будут проходить не только все въезжающие в Петербург трудовые мигранты из-за рубежа, но и все, кто покидает город. Кроме того, для иностранных рабочих разрабатывается Электронная карта мигранта.

- В 2019 году за первые полгода в Петербурге было оформлено свыше 300 тысяч патентов, а на миграционный учет поставлено более трех миллионов человек (включая туристов. - Прим. ред.). Большинство мигрантов попадают в крупные города легальным способом. А когда заканчивается срок безвизового пребывания, становятся нелегалами, - говорит руководитель Департамента развития Паспортно-визового центра МВД России Максим Щепелев.

Нарушителей как в Петербурге, так и по всей стране традиционно выявляют в ходе рейдов. Самый крупный за последнее время был проведен на Апраксином рынке в середине лета, когда за один день было выявлено более 300 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России.

Система миграционного контроля в России есть, и, в принципе, она позволяет отслеживать нарушителей.

- Другой вопрос, что после реорганизации ФМС посты миграционного контроля в пограничных пропускных пунктах сокращены и поэтому регистрация осуществляется Пограничной службой ФСБ. В этих условиях взаимодействие двух силовых ведомств играет важную роль в организации учета миграционных потоков. В настоящее время существует институт закрытия въезда, который позволяет профилактировать подобные нарушения, - сообщил Владимир Зорин, заместитель директора Института современных языков, межкультурной коммуникации и миграции РУДН, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая.

В частности, если иностранный мигрант превысил срок своего пребывания в России или дважды привлекался к административной ответственности, то въезд в страну ему закрывают на три года.

Закрытие въезда - массовая история. Суды Петербурга и Ленинградской области завалены исковыми заявлениями от иностранных граждан, которым запретили въезжать в страну, например, за то, что дважды их поймали с пивом на улице. Суд встает на сторону миграционных служб: еще в Пулково при прохождении контроля иностранцев предупреждали, что в Петербурге пиво на улице пить не принято.

На нелегальном положении может находиться до одной четверти от всех въехавших в Россию трудовых мигрантов.

И хотя система, в принципе, эффективна, вся мощь миграционного контроля направляется на тех, кого выявили, задержали в ходе рейдов или случайной проверки документов на улице. Но выявляют не всех. Многие годами избегают встречи с сотрудниками правоохранительных органов. Сколько их? Владимир Зорин склоняется к мнению, что на нелегальном положении может находиться до одной четверти от всех въехавших в Россию трудовых мигрантов. В целом в стране речь может идти о 2,3 миллиона человек. Сколько из них находится в Петербурге, не скажет ни один эксперт, но, очевидно, речь идет о сотнях тысяч человек.

- Подавляющее большинство нелегальных мигрантов работает в сфере теневой экономики. Законопослушные работодатели крайне редко используют труд нелегалов в легальных сферах деятельности, - говорит Зорин.

Новая система контроля, которая вводится в Петербурге, призвана как раз находить тех, кто живет в тени. На совещании в Смольном, посвященном работе над новой системой, говорилось о создании единой базы данных по трудовым мигрантам.

У нововведений две цели: снизить число правонарушений со стороны мигрантов и защитить самих иностранных граждан, ведь практика показывает, что когда у них истекает срок пребывания в стране и они "залегают на дно", их начинают обманывать с зарплатой, вымогать деньги, а иногда и просто грабить. Обратиться в полицию или прокуратуру эти люди не могут. После первой же проверки документов их депортируют и закроют им въезд в страну.

А еще нелегалы кормят целую армию посредников, которые позволяют им создавать видимость законного пребывания в городе. Верхушка айсберга - поддельные справки о временной регистрации по месту жительства, купить их предлагают возле каждой станции метро. Еще продают санитарные книжки, разрешения на работу, миграционные карты. Периодически такие фирмы обнаруживают, на владельцев и сотрудников заводят уголовные дела, но липовые справки продолжают пользоваться спросом. Чтобы сделать всю эту систему невыгодной в первую очередь самим иностранным работникам, Смольный начал разрабатывать Электронную карту мигранта. На чипе карты будут храниться данные паспорта, номер патента, разрешение на работу. Сейчас все эти документы мигрант должен каждый день носить с собой, поскольку отсутствие любого из них - повод для задержания и установления личности.

Есть те, кто использует поддельные документы. Если сейчас при встрече с сотрудником полиции некоторые пытаются предъявить, например, фальшивую миграционную карту, то когда будет введена Электронная карта мигранта, подделка станет невозможной.

То, что переход на базу данных реально способен исправить ситуацию, показывает история с патентами. Миграционный юрист Андрей Фоменко приводит пример: когда патенты только появились, их массово подделывали. С 2013 года заработал сервис проверки разрешений и патентов на работу, можно проверить действительность любого документа. В результате патенты подделывать практически перестали.

Правда, возникает вопрос, как будет действовать карта, ведь для считывания информации нужно соответствующее оборудование. Андрей Фоменко говорит, что полицейские, проверяющие документы у мигрантов, еще могут получить соответствующие гаджеты, но, например, работодатель, к которому устраивается иностранец, просто не сможет считать данные с его карты. Тем не менее эксперт считает, что сама по себе карта может быть удобной для мигрантов, если она сможет заменить собой другие документы. По крайней мере, иностранному работнику нужно будет носить при себе меньше бумаг.

В Паспортно-визовом центре МВД России уточняют: сама по себе карта идентификатором личности стать не сможет, поэтому мигрантам все же придется вместе с ней носить паспорт.

Тем не менее опрошенные "РГ" эксперты склоняются к тому, что создаваемая в Петербурге система способна вывести из тени значительное число мигрантов и если не разрушить, то хотя бы подорвать институт посредников, который паразитирует на нелегалах. Правда, чтобы система заработала эффективно, важно, чтобы похожие мероприятия проводились и в других регионах, ведь если в Петербурге требования миграционного контроля ужесточат, а в Ленинградской области они останутся теми же, то весь смысл нововведений может потеряться.