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03.09.2019 16:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Невиновные шубы

Предприниматель надолго лишилась дорогого товара из-за сбоя в системе маркировки
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Архангельской предпринимательнице вернули 74 шубы, которые изъяли еще год назад якобы за нарушение правил маркировки меховых изделий. Как выяснилось, бизнесвумен ничего не нарушала: в электронной системе ФНС России произошел технический сбой, и контрольные идентификационные знаки (КиЗы) не отображались у надзорных органов.

В июле прошлого года представители городской прокуратуры, Архангельской таможни и регионального управления Роспотребнадзора пришли в магазин с проверкой.

Не увидев в базе КиЗов, информацию о выявленных "нарушениях" передали в органы внутренних дел. Сотрудники полиции изъяли шубы на общую сумму около восьми миллионов рублей и отправили их на хранение в таможню в полиэтиленовых пакетах.

Производители просят пересмотреть введение обязательной маркировки товаров

Хозяйке мехового бизнеса грозила уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки.

Но предпринимательница не стала сидеть сложа руки - она направила запросы в Федеральную налоговую службу и обратилась в аппарат регионального бизнес-омбудсмена, который встал на ее защиту.

В итоге весной этого года полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В документе указано, что недостоверные сведения по маркировке товара возникли из-за технического сбоя либо ошибки в программном обеспечении соответствующего сервиса ФНС России.

Сотрудники полиции передали шубы на хранение в таможню, где они находились около года без документов

Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем шубы вернулись к владелице. У органов Роспотребнадзора возникли другие, менее значительные претензии по 14 изделиям, за которые предусмотрена административная ответственность. Суд первой инстанции постановил их конфисковать, но в апелляции дело завершилось простым предупреждением.

В России начнут маркировать минеральную воду

- Это нонсенс: целый год предпринимательница оставалась без дорогостоящего товара, - недоумевает уполномоченный по защите прав предпринимателей Архангельской области Ольга Горелова. - Сотрудники полиции передали шубы на хранение в таможню, где они находились около года, без актов и каких-либо документов об этом. Особые требования к условиям хранения меховых изделий не соблюдались. В итоге органы внутренних дел признали, что оснований для изъятия шуб не было. А сотрудники Роспотребнадзора только спустя восемь месяцев после выездной проверки составили протокол об административном правонарушении.

Незаконное изъятие товара, вывод его на долгое время из оборота и неправильное хранение обернулись существенными убытками для предпринимателя. Экспертам еще предстоит установить, насколько пострадало качество шуб. Их владелица планирует обратиться в суд за возмещением ущерба и компенсацией морального вреда.

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