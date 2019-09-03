В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий

В петербургском дельфинарии, расположенном на Крестовском острове, вечером 3 сентября начался пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Петроградского района, по предварительным данным огонь охватил чердак здания, когда в нем шло представление.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и сотрудники скорой помощи. Проведена эвакуация посетителей дельфинария, преимущественно детей. Очаг возгорания ликвидирован.

Представления с участием дельфинов, морских котиков и других водных обитателей пользуются популярностью у маленьких петербуржцев и их родителей. Помимо шоу-программ в учреждении проводятся сеансы дельфинотерапии. Отметим, что согласно расписанию представлений, размещенном на сайте дельфинария, 3 сентября отмечено как профилактический день, никаких представлений в эту дату не запланировано.