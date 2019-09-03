В Вологодской области меняют старые уличные фонари на светодиодные

В населенных пунктах Вологодской области устанавливают новые уличные светильники. Это происходит в рамках программы "Светлые улицы Вологодчины". На сегодняшний день уже отремонтировали все неисправные 4317 светильников, установили свыше полутора тысяч новых энергоэффективных светодиодных фонарей.

Региональную программу запустили в конце прошлого года. На эти цели из областного бюджета выделили более 390 миллионов рублей. Первые фонари уже появились в девяти муниципальных районах. В числе лидеров - Вытегорский муниципалитет. Здесь при выборе мест установки новых фонарей чиновники опирались на мнение местных жителей.

- Старались охватить перспективную застройку, особенно это касается северной части города, где много индивидуального жилищного фонда, где надо создавать соответствующую инфраструктуру. Освещение дороги - самое первое, что люди просят, что необходимо, - рассказал глава муниципального района Александр Зимин. - Все работы завершим к началу сентября, чтобы дети пошли в школу по освещенным улицам.

Кроме того, в Вытегорском районе в одном из первых в области в прошлом году реализовали энергосервисный контракт, в рамках которого заменили более 800 старых фонарей на современные светодиодные. Данная работа продолжилась уже в рамках программы "Светлые улицы Вологодчины".

Из 292 современных светодиодных светильников сто фонарей смонтировали в самой Вытегре. Еще 150 светильников установят здесь же за счет местного бюджета. Таким образом, в районном центре не останется ни одного старого фонаря, заверяют в администрации Вытегорского района.

Установлены новые фонари в Шекснинском, Усть-Кубинском, Устюженском, Междуреченском районах области. Всего в Череповце по программе "Светлые улицы Вологодчины" установят 1,3 тысячи новых фонарей. Все работы по установке новых фонарей в регионе планируют завершить до 1 октября 2019 года.

Экономия при проведении конкурсных процедур по региональному проекту составила уже более 20 миллионов рублей. Эти средства планируют оставить в муниципалитетах. На них можно будет установить дополнительные светильники и заменить устаревшие ламповые на новые, энергоэффективные светодиодные фонари. Как добавляют в областном правительстве, реализация проекта "Светлые улицы Вологодчины" позволит не только повысить качество уличного освещения в муниципальных районах, но и получить экономию бюджетных средств за счет снижения потребления электроэнергии при эксплуатации систем уличного освещения.