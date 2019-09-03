В Заполярье добыли двухмиллиардную тонну апатит-нефелиновой руды

Комбинат "Апатит" группы "ФосАгро" (ныне Кировский филиал АО "Апатит") в Мурманской области отгрузил двухмиллиардную тонну апатит-нефелиновой руды, из которой вырабатывают апатитовый концентрат - основное сырье для производства фосфоросодержащих удобрений. Без них сегодня невозможно представить работу сельскохозяйственной отрасли. Это достижение совпало с двойным праздником заполярных тружеников - 90-летием предприятия и Днем горняка, который отмечался 24 августа.

Семь экваторов

Два миллиарда тонн руды было добыто на четырех рудниках горно-обогатительного комплекса - Кировском, Центральном, Восточном и Расвумчоррском. В торжественной церемонии отгрузки исторической тонны приняли участие вице-премьер Дмитрий Козак, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, директор департамента химико-технологического комплекса биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Александр Орлов, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Григорьевич Гурьев, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей?Андреевич Гурьев, директор Кировского филиала АО "Апатит" Андрей Абрашитов.

Столь колоссальное количество горной породы трудно себе представить. Два миллиарда тонн апатит-нефелиновой руды - это более 19 миллионов думпкаров (грузовых вагонов с устройством для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов). Если из них сформировать поезд, то его длина составит более 286 тысяч километров, что эквивалентно длине семи экваторов нашей планеты.

- Из добытой руды на фабриках горно-обогатительного комплекса в Хибинах выработано почти 700 миллионов тонн апатитового концентрата, - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей?Андреевич Гурьев. - До этой отметки осталось сделать буквально полшага. Уже в сентябре мы возьмем эту высоту. Все 90 лет комбинат "Апатит" обеспечивал в России выпуск апатитового концентрата - сырья для производства высокоэффективных и экологически чистых фосфорсодержащих удобрений. Комбинат стал флагманом отечественной отрасли минеральных удобрений и основой продовольственной безопасности не только России, но и всего мира.

Динамика добычи руды на предприятии растет вместе с научно-техническим прогрессом. Чтобы добыть первые сто миллионов тонн сырья, понадобилось более 30 лет. Но уже через 15 лет был взят полумиллиардный рубеж. Следующие полмиллиарда были добыты всего через 10 лет. В декабре 2001 года была отгружена уже полуторамиллиардная тонна руды. И впереди будут новые миллиардные тонны, поскольку альтернативы Хибинским месторождениям в России нет.

Добытой на комбинате руды хватит на загрузку поезда протяженностью более 286 тысяч километров, что эквивалентно длине семи экваторов нашей планеты

- "Апатит" вкладывает колоссальные средства в развитие рудно-сырьевой базы, обеспечивает рудники современной техникой, не за горами внедрение беспилотных автосамосвалов и экскаваторов в открытых карьерах. Еще несколько лет назад это казалось фантастикой, а сегодня это реальность, - подчеркнул заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей?Григорьевич Гурьев.

Дмитрий Козак, выступая перед коллективом предприятия и вручая государственные награды работникам, отметил, что "ФосАгро" по праву можно назвать жемчужиной горнодобывающей отрасли России.

Ледовый дворец - в подарок

Юбилей предприятия стал важной вехой в истории развития городов Кировска и Апатитов, всей Мурманской области, горнодобывающей и минерально-химической отраслей. В подтверждение этому поздравительную телеграмму в адрес трудового коллектива комбината направил президент России. "История вашего легендарного комбината поистине впечатляет. Основанный в 1929 году в суровых условиях Заполярья, за прошедшее время он стал одним из признанных лидеров отечественной горно-химической отрасли, надежным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции, - говорится в телеграмме. - И сегодня по праву считается ключевым предприятием холдинга "ФосАгро". Отмечу, что столь значимые успехи были достигнуты благодаря самоотверженному, слаженному труду многих поколений работников ГОК, их ответственному отношению к делу. Отрадно, что нынешний коллектив "Апатита" достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережения окружающей среды, вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса".

С поздравлением через видеообращение к горнякам обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал благословение Божие на всех тружеников предприятия "Апатит": "Дай Бог, чтобы и дальше успехи "Апатита" в сфере добычи полезных ископаемых, их успехи на внутреннем и внешнем рынках сопровождались ростом благополучия тружеников, расширением социальной базы, которую поддерживает "Апатит", и продолжением дальнейшей благотворительной деятельности. Я призываю благословение Божие на руководство и всех тружеников "Апатита", празднующего ныне свое девяностолетие".

В день рождения, как известно, принято вручать подарки. Таким подарком для жителей Хибин стал ледовый дворец "Апатит-Арена", построенный в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между ПАО "ФосАгро" и правительством Мурманской области. Общая стоимость проекта составила свыше 500 миллионов рублей. В честь открытия ледового дворца в нем состоялся матч на кубок прославленного хоккеиста Сергея Федорова, трехкратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Стэнли. В матче приняли участие юные хоккеисты команды "Апатит" и череповецкой "Северстали". Кубок имени Сергея Федорова теперь будет проводиться регулярно.

Сам именитый спортсмен, который провел юные годы в Апатитах, учился в школе N 3 и начинал хоккейную карьеру в местной команде "Апатитстрой", сделал символическое вбрасывание шайбы и пожелал удачи юным спортсменам на новом льду.

Ледовую арену можно эксплуатировать в трех режимах: тренировок и массового катания, соревнований, а также выставок и концертов. В режиме спортивных мероприятий трибуны вмещают 260 человек, при проведении концертов и выставок вместимость арены составляет 750 человек. Объект оснащен специальным покрытием, позволяющим проводить мероприятия без растапливания льда. Внутри "Апатит-Арены" расположено ледовое поле площадью 1800 квадратных метров, тренажерный зал, зал для хореографии, буфет, зона проката коньков. Предусмотрены помещения для медицинского персонала, инвентаря, раздевалки, технические и бытовые помещения, помещения для льдоуборочных машин и холодильного оборудования. "Апатит-Арена" станет тренировочным центром для детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Здесь же будут тренироваться любительские хоккейные команды.

Праздник на любой вкус

Часть праздничных мероприятий состоялась накануне общегородского праздника. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан провел чин освящения двух храмов: святителя Николая Чудотворца на Восточном руднике, святого апостола Андрея Первозванного на Расвумчоррском руднике. В зале Кировского городского ДК состоялось торжественное собрание горняков с вручением наград и сердечными словами благодарности за ежедневный добросовестный труд. Завершилась встреча концертом российского певца Александра Маршала. В знак особого отношения к ветеранам для бывших работников предприятия организовали праздничный вечер, на котором выступил известный российский эстрадный исполнитель Александр Малинин.

Общегородское празднование развернулось 24 августа. По количеству участников оно стало самым массовым за последние годы. Утром состоялись соревнования по мотокроссу на приз КФ АО "Апатит". Весь день на набережной озера Верхнего работала выставка горной техники, в это же время на озере проходили показательные выступления яхтсменов из Мурманска. В Театральном дворике Кировского городского ДК собрались любители уличных театров. Гуляя по городу, можно было послушать концерт духового оркестра, посмотреть выступления местных самодеятельных коллективов, принять участие в мастер-классах и даже стать счастливым обладателем собственного портрета, выполненного одним из художников-шаржистов, специально приглашенных на День горняка из Санкт-Петербурга. Одно за другим шли необычные выступления с элементами хореографии, пантомимы, акробатики: перформанс Cosmo театра "АспектР", спектакль "Уикенд на Марсе" театра "СоЛу" и "Путь и Шествие" театра "МИМо Крокодил", организованные артистами из Санкт-Петербурга. Также состоялись Шоу зеркальных иллюзий и Шахматное шоу Лилии Тимм (Москва). Гвоздем программы стал концерт артистов российской эстрады, в котором приняли участие кавер-группа Diamond Black из Москвы, певица Елена Темникова и заслуженный артист РФ, певец и композитор Леонид Агутин.

- Эмоции самые положительные! Это наш любимый праздник. Пришла сегодня с мужем, он работал вулканизаторщиком на Кировском руднике, - поделилась впечатлениями кировчанка Любовь Ляшок. - Самое главное на празднике - видеть улыбающиеся лица. Видно, что, несмотря на пасмурную погоду, кировчанам нравится. Много было организовано площадок, хотелось побывать на всех, но больше всего я ждала выступления Леонида Агутина.

На центральную городскую сцену один за другим поднимались лучшие работники для вручения ведомственных, региональных и корпоративных наград. Кульминацией торжества стало чествование лучшего горняка 2019 года. Этот титул достался Ивану Евгеньевичу Чеботареву, взрывнику Кировского рудника. В подарок от компании под шквал аплодисментов он получил ключи от автомобиля.

- Вы не просто выдаете на-гора миллионы тонн руды. Вы являетесь гарантом стабильной работы всех заводов, всех перерабатывающих площадок компании "ФосАгро", - подчеркнул директор Кольского филиала АО "Апатит" Андрей Абрашитов. - Производственные результаты юбилейного года действительно заслуживают уважения. Наша безмерная благодарность всем славным труженикам открытых и подземных рудников - проходчикам, взрывникам, бурильщикам, водителям, ремонтникам - всем тем, кто добывает камень плодородия, не жалея сил.

Прямая речь

Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ:

- "ФосАгро" - это жемчужина нашей горнодобывающей промышленности. Каждая третья тонна удобрений, которая внесена в российские поля, - это удобрения, произведенные из хибинского апатитового концентрата. Качественные, экологически чистые, они пользуются большим спросом и в России, и за рубежом. Великолепным достижением "ФосАгро" стало то, что корпоративные стандарты по экологической чистоте минеральных удобрений, принятые в компании, стали международным стандартом. Это не просто успех компании, это еще и сбережение здоровья людей, и создание условий для производства экологически чистых продуктов питания.

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