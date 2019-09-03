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03.09.2019 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи Карелии борются за жизнь мальчика с ожогами 90 процентов тела

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Врачи Детской республиканской больницы Карелии борются за жизнь шестилетнего мальчика, получившего тяжелые ожоги при пожаре. Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сегодня планируют отправить его в один из федеральных ожоговых центров.

Фото: iStock
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Трагедия произошла в последних числах августа в садоводческом кооперативе в Прионежском районе. В результате пожара в бане погиб пожилой мужчина, а шестилетний мальчик чудом остался жив. Как написала его мама в соцсети, у сына ожоги 90 процентов тела и ожоги верхних дыхательных путей. Три дня ребенок находился между жизнью и смертью. Мама просит отправить мальчика в специализированный центр.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, врачей Детской республиканской больницы консультируют специалисты федеральных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода по ведению и тактике лечения. Но слишком тяжелое состояние пациента не позволяло транспортировать его. Власти обратились в Минздрав РФ с просьбой организовать вылет в Петрозаводск специалистов ожогового центра Нижнего Новгорода для оказания медицинской помощи ребенку на месте.

Но сегодня утром появилась возможность для транспортировки пациента в ожоговый центр. Если состояние ребенка не изменится, то его планируют перевезти во вторник.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Назначены и проводятся экспертизы, устанавливаются причины пожара.

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