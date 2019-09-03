Для доктора с 40-летним стажем, генерального директора санатория "Лаба" Анатолия Шахматова стремление не навредить 85-летнему пациенту обернулось большими проблемами: он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по ст. 136 УК РФ. И теперь руководитель большого предприятия вместо выполнения своих прямых и ежедневных задач в области здравоохранения вынужден ходить на допросы и отбиваться от нелепых обвинений.

Санаторий "Лаба" известен в крае и за его пределами. Только за последние три года здесь отдохнули и оздоровились свыше 30 тысяч человек. Положительный эффект достигается благодаря высокой биохимической активности используемых водно-минеральных ресурсов, современному медицинскому оборудованию и новым видам лечебных процедур.

Возможно, это и повлияло на решение 85-летнего жителя кубанского города Крымска Николай Кацко поехать сюда подлечиться. Он позвонил в санаторий и забронировал номер для себя и сопровождающего. Сделал предоплату в размере 11 600 рублей. Остальные деньги он должен был заплатить по приезде в санаторий, где его ждали, и с оформленной санаторно-курортной картой. Но к назначенному сроку Кацко в здравнице не появился.

И вот здесь начинает разворачиваться такая интрига. Через пару дней на связь с менеджером санатория вышел его внук. По электронной почте он сообщил, что хочет сделать деду подарок и готов оплатить недостающую сумму за его отдых. Ему выставили счет, однако молодой человек отказался его оплачивать, заявив, что дед приедет без сопровождающего. Переписка длилась несколько дней. Внук не хотел понимать, что у санатория нет лицензии на оказание геронтологических услуг, поэтому люди преклонного возраста могут приниматься только с сопровождающим и с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний для принятия лечебных процедур. В случае несогласия с этим требованием предложили вернуть сумму аванса.

Но не тут-то было. Внук, оказавшийся адвокатом, судя по всему, имел свои планы на этот счет. Он решил, мягко говоря, извлечь выгоду из сложившейся ситуации. По его совету дед отказался от почтового перевода с возвращенной суммой аванса за неиспользованную путевку, после чего внук от имени деда обратился в суд за взысканием с санатория 140 тысяч рублей за отказ принять его на отдых по причине... преклонного возраста. В марте мировой судья вынес решение в пользу пенсионера, обязав выплатить Кацко-старшему 110 тысяч рублей. В эту сумму входит плата за бронирование номера, неустойка, почтовые расходы и компенсация морального вреда. Санаторий с решением не согласился и оспорил его. В конце мая уже федеральный суд вынес новое решение по гражданскому делу, сократив итоговую сумму до 27 тысяч рублей. И главное, отметьте, апелляционная инстанция пришла к выводу об отсутствии в материалах дела доказательств незаконности действий санатория в отказе принятия престарелого пенсионера на санаторно-курортное лечение.

С момента возбуждения этого более чем странного уголовного дела прошло уже два месяца, однако его фигуранту до сих пор не предъявлено обвинение

Тогда внук решает привлечь директора санатория к уголовной ответственности, так как расценивает действие его подчиненных как дискриминацию по возрасту. В межрайонном следственном отделе краевого управлении СКР, куда поступило заявление Кацко, с позицией внука-адвоката согласились. Старший следователь Лабинского межрайонного следственного управления СК России по краю капитан юстиции М.А. Гульянц вынес постановление от 01.07.2019 года о возбуждении дела в отношении руководителя санатория, обнаружив в его деятельности признаки преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ. Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, "реализуя служебное положение, Шахматов А.И. давал своим подчиненным сотрудникам письменные и устные указания об одностороннем расторжении договоров с неустановленным кругом лиц престарелого возраста, которые носили дискриминационный характер, касались только престарелых граждан, объединенных в социальную группу по признакам возраста". Хотите верьте - хотите нет, но слов из этой песни не выкинешь.

Тут не дело, а целый заговор, если, конечно, принимать эти слова не как казус, а всерьез. Но какой спрашивается круг неустановленных лиц? За последние три года в санатории отдохнули и оздоровились более 2500 человек в возрасте старше 75 лет. Уже не говорю о "престарелых гражданах, объединенных в социальную группу по признакам возраста"... Словом, как говорит один знакомый прокурор, раз решили закатать - закатают.

С момента возбуждения этого более чем странного уголовного дела прошло уже два месяца, однако его фигуранту до сих пор не предъявлено обвинение. Причем руководитель Лабинского межрайонного следственного отдела Виталий Пономарев смело заявляет: "Мы увидели признаки совершенного преступления. В ходе следствия во всем разберемся".

Хотя, по мнению экспертов, это разбирательство дурно пахнет. Ведь перевод гражданско-правовых отношений в необоснованное уголовное преследование конкретного физического лица происходит, как правило, с целью давления на бизнес. Кошмарить, видимо, кому-то выгодно.

Комментарий

Виктор Хачатурян, член Ассоциации юристов России, участник проекта "РГ" "Бесплатная юридическая консультация":

- Данный спор ранее уже был разрешен в порядке гражданского судопроизводства. Потребитель услуг не согласился с вышеуказанными судебными актами и решил, что нужного решения легче добиться в рамках уголовного дела, для возбуждения которого нет никаких оснований. Убежден, что нельзя такими методами регулировать предпринимательские правоотношения. Возбуждение уголовного дела, по моему мнению, стало результатом чрезмерного вольнодумства и безнаказанно свободной трактовки Уголовного кодекса со стороны следствия. Из текста статьи 136 УК РФ видно, что ни о каком возрасте в этой норме права не говорится. Выходит, что, возбуждая уголовное дело, следователь самостоятельно пришел к выводу, что люди престарелого возраста объединены в социальную группу. А это недопустимо.