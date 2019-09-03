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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Высоко взлетели

МАКС вывел авиастроителей ЮФО на международный уровень
Текст: Николай Грищенко, Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 195(7953)
В подмосковном Жуковском завершил работу XIV авиационно-космический салон МАКС-2019. В показах приняли участие 827 компаний из 33 стран. Достойно представили себя на международном форуме флагманы авиастроения на юге России - донской вертолетный завод и таганрогский авиационный. Они продемонстрировали специалистам новейшие вертолеты и самолеты, которые проходят итоговые испытания перед запуском в серийное производство.

Конструкторы из Таганрога представили спасательную версию самолета-амфибии Бе-200ЧС, который теперь может не только тушить лесные пожары, но и спасать людей в открытом море. Гидросамолет получил точки подвески спасательных контейнеров, внешне напоминающих авиабомбу. Контейнер сбрасывается с высоты 200-500 метров, чтобы груз не разбился, раскрывается парашют, затем открывается надувной плотик с провиантом, питьевой водой и медикаментами.

Фото: Юрий Мальцев
Первый дагестанский самолет совершил полеты на МАКС-2019

К самолету-амфибии проявила большой интерес делегация Турции и еще нескольких стран.

- В рамках деловой программы подписаны меморандумы о намерениях с компаниями из Новой Зеландии и Кипра о продвижении самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке. Компании займутся поиском партнеров для организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту самолетов-амфибий, - рассказал "РГ" представитель ТАНТК им. Бериева Андрей Сальников.

Ростовские производители вертолетов покорили представителей других стран новой версией боевого транспортного вертолета Ми-35П. Машина получила новую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный комплекс и возможности автоматического сопровождения целей.

С 2020 года ПАО "Роствертол" планирует поставлять Ми-35П партнерам России - в страны Азии и Африки.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Появилось видео испытательных полетов вертолета Ми-35П

Базирующаяся в ростовом аэропорту Платов авиакомпания "Азимут" подписала с Государственной транспортной лизинговой компанией договор о поставке двух самолетов Superjet 100. Ожидается, что первый из двух законтрактованных самолетов уже в ноябре приступит к выполнению регулярных рейсов. В результате флот перевозчика будет увеличен до 11 самолетов. Поэтому руководство компании планирует почти вдвое увеличить объем перевезенных пассажиров - до 1,2 миллиона человек.

Волгоградское предприятие "Аэроконцепт" представило на МАКС-2019 двухместный самолет на импеллерной тяге PJ-II DREAMER ("Мечтатель"). За счет силовой установки воздушное судно обладает особенностями пилотирования реактивного самолета и способно выполнять фигуры сложного пилотажа.

- Первый полет состоялся в 2015 году. Долгое время ушло на сертификацию самолета. Машина позволяет проводить первичную подготовку военных пилотов для реактивных самолетов, что в несколько раз снижает затраты на обучение летчиков, - заявил представитель инженерного бюро из Волгограда Сергей Агапов.

Фото: Егор Бугримов/Роствертол
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире

Машина уже готова к серийному производству и сейчас в Волгограде собирают два самолета для компаний из США.

- Если говорить о выставках как способах продвижения, то, в первую очередь, необходимо отметить возможность производителя получить "обратную связь" с потенциальными покупателями и партнерами. Именно они формируют рынок, и любое их замечание или предложение может прямо или косвенно отражаться на прибыльности бизнеса, - считает директор коммуникационного агентства BABEL Вадим Липатов. - К тому же коммерсанты могут детально изучить продукцию и предложения конкурентов: проанализировать товар и то, насколько их предложение интересно потенциальным клиентам.

Еще одним плюсом участия в выставках эксперт считает то, что на таких мероприятиях практически всегда проходят бизнес-сессии. Показать себя здесь - еще один способ сформировать лояльное сообщество вокруг компании, а также возможность заявить своих специалистов как экспертов отрасли. К тому же участие в дискуссионных сессиях - отличная возможность не только рассказать о себе, но и рассмотреть интересные кейсы других компаний.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Авиация и космонавтика в XXI веке сохраняют статус наиболее инновационных и динамично развивающихся отраслей машиностроения, вносящих весомый вклад в развитие экономики страны. Прогресс в этом секторе сказывается на качестве повседневной жизни граждан. Сегодня авиастроители выводят на рынок лайнер МС-21, представляющий уже второе поколение гражданских воздушных судов, созданных в современной России. Подписан контракт на поставку Воздушно-космическим силам нашей страны истребителей пятого поколения. Ряд масштабных проектов мирового уровня реализуется в вертолетостроении, двигателестроении. Это свидетельствует о зрелости отрасли, о ее способности сохранять высокие темпы развития даже в условиях санкционного давления.

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