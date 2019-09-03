На Дону бетонная плита насмерть задавила пятилетнюю девочку

В Ростовской области пятилетняя девочка погибла после того, как на нее обрушилась бетонная плита. Трагедия произошла накануне в Песчанокопском районе, сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, 45-летний отец девочки собирал металлолом на территории бывшего колхоза. С ним была его дочь. В тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из плит упала на девочку. В результате от полученных травм она скончалась.

Вчера начата следственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Не исключено, что отцу будет инкриминировано непредумышленное убийство.