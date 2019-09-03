Первый президент Крыма вышел из комы

Госпитализированный в турецкую больницу 73-летний первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из комы, но его состояние по-прежнему вызывает опасения родных. Об этом "РГ" рассказала дочь Мешкова Марианна.

- Папа находится в Алании в больнице Yasam hastanessy life hospital, - уточнила Марианна. - После выхода из комы он не шевелится, не говорит, но супругу узнает и отвечает морганием. Правда, пообщаться с мужем ей удалось всего пять минут - настолько пустили врачи.

Консульство России в Анталии пока так и не ответило на обращение родственников Мешкова, попросивших помочь в оплате больничных расходов и транспортировке первого президента Крыма для дальнейшего лечения в России.

- Поэтому вопрос с оплатой, с транспортировкой, кто виноват и что делать - остается актуальным, - констатировала Марианна Мешкова.

Напомним, накануне стало известно об инсульте, который перенес в Турции первый президент Крыма Юрий Мешков. Ему стало плохо после конфликта с персоналом на ресепшене отеля. Мешков потерял сознание, был прооперирован в турецкой больнице и введен в искусственную кому. По словам дочери, у отца парализована левая сторона. Обследование после операции показало, что кровоизлияние в мозг удалось остановить, и теперь важно установить, какой урон нанесен организму, и есть ли необходимость в еще одной операции.