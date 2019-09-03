В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Сегодня ночью в международном аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Челябинск - Анталья.

По информации пресс-службы аэропорта столицы Кубани, один из пассажиров этого рейса почувствовал сильное недомогание, и командир экипажа принял решение посадить самолет с 225-ю пассажирами на борту в Краснодаре.

Посадка прошла в штатном режиме. Самолет приземлился в аэропорту южной столицы в 02.25. У трапа его уже ждала бригада "скорой помощи", которая доставила заболевшего пассажира в одну из местных клиник.

А уже примерно через час (в 03.33) лайнер вылетел в турецкую Анталью.