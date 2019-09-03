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03.09.2019 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С места - в карьер

В Крыму начали рекультивировать нарушенные земли карьеров и свалок
Текст: Анна Абувакарова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 195(7953)
В Республике Крым 935 участков нарушенных земель, которые пришли в негодность из-за разработки карьеров или складирования там твердых бытовых отходов. Замусоренная территория сейчас не пригодна ни для сельского хозяйства, ни для строительства. Рекультивация позволит вернуть ее в оборот и использовать для развития АПК или новых инвестпроектов в других отраслях.
Фото: Анна Абувакарова Фото: Анна Абувакарова
Фото: Анна Абувакарова

В советский период и позже при колхозах создавали карьеры, а также небольшие "копанки" для хозяйственных нужд. Чаще всего это делалось без специальной лицензии. Не исключено, что изначально существовал какой-то план восстановления земель, но реализовать его своевременно не получилось. Постепенно карьеры превратились в несанкционированные свалки самых разнообразных отходов: от бумажек до строительного мусора.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на то, чтобы поставить на учет все такие территории, ушел год. Официально насчитали 935 участков. Средства на их восстановление требуются колоссальные, поэтому было решено привлекать к процессу бизнес. Детали взаимовыгодного сотрудничества закрепили постановлением Совета министров Республики Крым N 99. Оно разрешает использование осадочных горных масс при рекультивации. В свою очередь, бизнесмен, взявшийся за рекультивацию, должен подготовить участок, пригодный для сельскохозяйственного или другого использования. Одна из частных компаний уже начала восстановление нескольких участков нарушенных земель в Гвардейском сельском поселении, Бахчисарайском районе и поселке Чистеньком. Поначалу было особенно сложно найти контакт с местным населением: кто-то по привычке продолжал ночами завозить мусор, кто-то до последнего не верил, что предприниматель действительно приведет в порядок землю, а не воспользуется новыми условиями, чтобы завладеть большим участком с остатками полезных ископаемых.

- Чтобы взяться за такой объект, безусловно, нужна смелость, - говорит руководитель начавшей рекультивацию компании Дмитрий Сташкив. - Важно видеть конечный результат. Помимо возможности переработать остатки полезных ископаемых, которые будут добыты при выполаживании земли, есть еще и понимание, что ты действительно делаешь полезное дело и жители благодарны. Конечно, в таких проектах должно совпасть и желание предпринимателя подключиться к непростой работе, и наличие понятной законодательной базы. В Крыму это получилось благодаря республиканскому министерству экологии.

Однако, по словам предпринимателя, конфликты с местным населением, особенно на ранних этапах, неизбежны. Жители всегда очень остро реагируют на появление подрядчика на объекте. Приходится проводить собрания, разъяснять, заверять и доказывать.

- Одни говорили, что мы пришли строить мусорный завод, и все задохнутся в ядовитом дыму. Другие - что свалка будет продолжать расти, а за сброс на нее отходов мы будем брать деньги. Много всего в свой адрес поначалу слышали. Верить начали тогда, когда стало чисто.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сегодня объект в поселке Гвардейском почти готов. Чтобы привести его в порядок, понадобилось полтора года.

- Эта свалка существовала в нашем поселке, наверное, лет 25, - говорит учитель средней школы Валентина Доминенко. - Мало того, что смотреть на нее было страшно, так еще и велик риск пожаров. Сначала, конечно, не верилось, что такую большую территорию вообще реально убрать, еще и так быстро. Сейчас - результат налицо.

На объекте в Гвардейском заканчивается инженерный этап. На участок размером 76 гектаров в целом будет потрачено 76 миллионов рублей. Когда его выровняют, сюда завезут природно-растительный слой толщиной около 50 сантиметров. После его укладки густо высадят траву, которая станет основой гумуса.

Мнения

Игорь Чичкин, глава администрации Гвардейского сельского поселения:

- Наш полигон всегда был головной болью для граждан, МЧС и администрации поселка. Поэтому, как только появилась такая возможность - привлечь предпринимателей к рекультивации, мы ею сразу воспользовались. Неприятный запах, частые пожары и уродливый ландшафт ушли в прошлое. Через год гости нашего поселка и проезжающие мимо туристы увидят чистый цветущий луг. И никто не догадается, что здесь когда-то была свалка.

Наиль Габбасов, генеральный директор "Корпорации развития Республики Крым":

- Крым - достаточно ограниченная территория, поэтому любой крупный участок земли здесь на вес золота. Рекультивация старых карьеров позволяет в дальнейшем формировать хорошие инвестиционные площадки. На них можно размещать приоритетные для региона агропромышленные предприятия и перерабатывающие производства. Эти участки можно будет использовать для новых инвестиционных проектов, и мы обязательно добавим их на инвестиционную карту.

Справка "РГ"

Всего в Республике Крым 11 компаний занимается рекультивацией 13 карьеров общей площадью более 435 гектаров.

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