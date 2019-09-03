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03.09.2019 13:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семечка без остатка

На полуострове открывают новые перерабатывающие предприятия
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 195(7953)
В Крыму открывают производство подсолнечного масла, пеллет из лузги семечек, фруктовых и овощных чипсов. В планах выпуск сушеных гигантских креветок и других продуктов глубокой переработки. Предприятия начинают работать в первом пищевом парке. Его примеру готовы последовать и другие аграрии и наладить производство соков и фруктового пюре.
В Крыму производством подсолнечного масла в больших объемах раньше не занимались, в основном его выпускали в маленьких цехах. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС В Крыму производством подсолнечного масла в больших объемах раньше не занимались, в основном его выпускали в маленьких цехах. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В Крыму производством подсолнечного масла в больших объемах раньше не занимались, в основном его выпускали в маленьких цехах. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Первый пищевой парк Крыма открыли на базе крупного советского агропредприятия, не пережившего времена свободного рынка. Впрочем, от старого колхозного цеха здесь мало что осталось. Инвестор вложил в реконструкцию и строительство около 450 миллионов рублей. В августе в парке открылся завод по переработке подсолнечника мощностью 100 тонн в сутки. Из семян нового урожая здесь делают неосветленное масло. Уже осенью на заводе откроют линию очистки и разлива в ПЭТ-бутылки. На рынок крымский производитель выходит под собственным брендом. Небольшие цеха отжима в Крыму были всегда, но уровень производства оставался скорее кустарным. Конкуренции заводу они не составят.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Цеха отжима будут нашими партнерами, поскольку мы намерены закупать у них прессовое масло, очищать его и разливать в бутылки, - говорит член совета директоров ООО "Первый крымский маслозавод" Владислав Мартьянов. - Это открывает новые возможности для сотрудничества.

Одними из первых клиентов нового предприятия стали фермеры производственного кооператива "Таврида", объединившего 63 сельхозпроизводителей в шести районах Крыма.

- Благодаря кооперации у нас всегда хорошие скидки при покупке техники, удобрений, средств защиты и посадочного материала. Также сообща мы формируем партии готовой продукции для последующей продажи, - говорит председатель объединения Вячеслав Волк. - Раньше подсолнечник продавали трейдерам, которые вывозили его на материк. Сейчас, если агрокластер выдержит заявленные им закупочные цены, мы готовы сотрудничать.

Фото: Сергей Винник/РГ
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В этом году в Крыму богатый урожай подсолнечника. Сыграли роль обильные весенние осадки. Но в прошлом, засушливом году большая часть посевов погибла или дала низкий урожай. Подсолнечник - культура влаголюбивая и к тому же сильно истощающая почву. Использование ее в севообороте даже менее засушливых регионов, чем Крым, всегда было ограниченным. Не обанкротится ли большое предприятие, случись новая засуха? Инвесторы уверены, что учли все и катастрофы не произойдет даже при самом худшем сценарии.

- Мы проанализировали данные об урожае подсолнечника за последние пять лет и пришли к выводу, что семечки в Крыму в эти годы было выращено даже больше, чем может переработать такое предприятие, как наше, - рассказал Владислав Мартьянов. - За сезон в Крыму выращивают в среднем 140 тысяч тонн семян этой культуры, а наше предприятие способно переработать 35 тысяч тонн в год. При проектном расчете мощности брали за основу одну четвертую - одну пятую всего урожая в регионе.

Помимо масла предприятие выпускает жмых и лузгу, что также является продуктом глубокой переработки: жмых идет на производство комбикормов для животноводческой промышленности и птицеводства, а из лузги осенью начнут производство топливных пеллет. В Крыму пока газифицировано только 40 процентов населенных пунктов, и значительная часть жилых домов и социальных объектов отапливается твердым топливом. Поэтому такая продукция предприятия наверняка будет востребована.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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Первый крымский маслозавод стал якорным инвестором пищевого парка, который занимает около 100 гектаров. Помимо глубокой переработки подсолнечника здесь наладят выпуск сублимированных продуктов, проще говоря, овощных и фруктовых чипсов. Эта продукция сейчас уверенно завоевывает рынок и пользуется большой популярностью у сторонников здорового питания. Впрочем, только фруктами возможности этой технологии не ограничиваются. Крымский производитель гигантских белоногих креветок уже предложил наладить совместное производство сушеных деликатесов. Проект выпуска необычных чипсов был представлен на Ялтинском и Сочинском экономических форумах.

- Сегодня в Крыму колоссальный дефицит перерабатывающих предприятий, - говорит директор агропредприятия "Радуга" Симферопольского района Сергей Крутько. - У представителей сетевого ретейла, наших основных покупателей, высокие требования к качеству продукции. Овощи, не отвечающие этим стандартам, мы вынуждены просто оставлять в поле и перепахивать. А речь идет о десятках тонн только на нашем предприятии. Единственный в Крыму консервный завод в сезон просто не справляется с большим объемом.

Похожая ситуация и в других крупных агрохолдингах. Падалицу или пересортицу яблок, которая в среднем составляет пять - семь процентов всего урожая, на переработку везут в Краснодарский край. Там тоже свои условия: партия должна быть не меньше 20 тонн. Чтобы собрать полную машину, нужно организовать хранение плодов, которые уже повредились при падении и не могут долго лежать. Падалицу скоропортящихся персиков вообще нельзя далеко везти.

Тот, кто наладит в Крыму глубокую переработку сезонных овощей и фруктов, вытянет счастливый лотерейный билет, уверяют аграрии Крыма. И уже есть смельчаки, готовые последовать примеру первого в регионе продуктового агрокластера.

Фото: РИА Новости
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- Пока в сфере переработки сформировалась монополия очень больших компаний. Из-за этого мелкие просто закрываются. Но большая сырьевая база позволяет сделать переработку безубыточной, как минимум с небольшой долей прибыли, - считает генеральный директор компании "Фруктовый рай" Анатолий Чекренев. - Все фермеры в этом заинтересованы, они наконец-то осознали преимущество кооперации и ищут локомотив такого процесса. В будущем году мы рассчитываем получить бюджетную субсидию около 50 миллионов рублей на строительство предприятия, которое будет выпускать фруктовые соки и пюре.

Кстати, профильное министерство на субсидирование проектов кооперативного движения в республике выделят 60 миллионов рублей, а в следующем году планируется удвоить эту сумму. .

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Республики Крым:

- Сегодня в Крыму подсолнечником занято 70 тысяч гектаров. Мы планируем увеличить посадки этой культуры до 110 - 120 тысяч гектаров. В севообороте она занимает менее 20 процентов, что вполне допустимо. Есть особенности выращивания подсолнечника в нашей климатической зоне, есть гибридные сорта высокой засухоустойчивости, все это надо учитывать. Что касается переработки, мы всячески поддерживаем такие проекты, поскольку они гарантируют аграрному бизнесу большие конкурентные преимущества и сбалансированность производства.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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