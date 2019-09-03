В Севастополе на детской площадке нашли снаряд времен войны

При строительстве детской площадки по улице Генерала Хрюкина в Севастополе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

Снаряд обнаружили рабочие, выполнявшие благоустройство придомовой территории, и сообщили в полицию.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут" идентифицировали его как 76-миллиметровый артснаряд, оставшийся со времен войны. Боеприпас лежал в земле со взведенным взрывателем и представлял опасность для жителей.

- Взрыватель находился на боевом взводе и мог в любой момент среагировать на внешнее воздействие, - рассказали в Росгвардии.

Снаряд был передан взрывотехникам МЧС, после чего вывезен на полигон и уничтожен.