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03.09.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе на детской площадке нашли снаряд времен войны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю

При строительстве детской площадки по улице Генерала Хрюкина в Севастополе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

Фото: Управление Росгвардии по Костромской области
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Снаряд обнаружили рабочие, выполнявшие благоустройство придомовой территории, и сообщили в полицию.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут" идентифицировали его как 76-миллиметровый артснаряд, оставшийся со времен войны. Боеприпас лежал в земле со взведенным взрывателем и представлял опасность для жителей.

- Взрыватель находился на боевом взводе и мог в любой момент среагировать на внешнее воздействие, - рассказали в Росгвардии.

Снаряд был передан взрывотехникам МЧС, после чего вывезен на полигон и уничтожен.

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