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03.09.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи при пожаре в многоквартиром погиб мужчина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Во время пожара в многоквартирном доме в переулке Лечебном Хостинского района Сочи погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

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ЧП случилось этой ночью. Местные жители, заметив возгорание, вызвали спасателей. Установлено, что произошло горение квартиры на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в ходе спасательных работ (в них примали участие  63 человека личного состава и 20 единиц техники) было обнаружено тело мужчины. В 3.57 огонь, распространившийся на площади 800 квадратных метров, был локализован.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, следователи выясняют обстоятельства пожара, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. В следственном отделе по Хостинскому району Сочи СКР по Кубани организована доследственная проверка.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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