В Сочи при пожаре в многоквартиром погиб мужчина

Во время пожара в многоквартирном доме в переулке Лечебном Хостинского района Сочи погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

ЧП случилось этой ночью. Местные жители, заметив возгорание, вызвали спасателей. Установлено, что произошло горение квартиры на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в ходе спасательных работ (в них примали участие 63 человека личного состава и 20 единиц техники) было обнаружено тело мужчины. В 3.57 огонь, распространившийся на площади 800 квадратных метров, был локализован.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, следователи выясняют обстоятельства пожара, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. В следственном отделе по Хостинскому району Сочи СКР по Кубани организована доследственная проверка.