Новости

На Ставрополье обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ 15:58
Колокольцев рассказал главе МВД Хорватии о противодействии терроризму в РФ 15:56
В России создан новый тип глушителя 15:56
Испанский премьер за год сменил 330 высокопоставленных чиновников 15:56
В Севастополе на детской площадке нашли снаряд времен войны 15:53
В 93-м сезоне "Ленкома" Марк Захаров представит новую постановку 15:49
По поручению Путина ВС увеличил число судей в Иркутской области 15:41
В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху 15:39
Минск активно противостоит использованию киберпространства террористами 15:37
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше 15:35
Треть россиян хотят от врача дополнительных сведений о способах лечения 15:28
В Нижнем Новгороде при получении взятки задержан сотрудник Минобороны 15:25
Петербургские трамваи начнут ходить, как поезда в метро 15:23
Volkswagen рассказал подробности о бюджетном купе-кроссовере 15:14
На Ставрополье разбился военный штурмовик Су-25УБ 15:12
Видео: тепловизор показал, как греются на солнце машины разных цветов 15:05
Стыковочные рейсы Нижневартовск-Уфа задержали из-за птиц 14:57
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября 14:46
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о встрече со своей семьей 14:45
На сцену Архангельского театра драмы впервые выйдет актер-любитель 14:12
ЕЭК проанализировала состояние транспортной инфраструктуры в ЕАЭС 14:04
"Урал" рассекретил новый "бескапотник" 14:02
Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020 13:55
Партиям разрешили использовать портал госуслуг для проведения праймериз 13:50
Hyundai представил новый i10 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без осложнений

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 197(7955)
В Екатеринбург поступила первая партия вакцины от гриппа - 120 тысяч доз. Ее поставят в первую очередь детям и беременным. Профилактическое средство содержит штаммы двух типов вируса А (H1N1 и H3N2) и вируса В.

- Всего до 16 ноября планируется вакцинировать 862 тысячи человек, в том числе 300 тысяч детей, чтобы к началу подъема заболеваемости жители города были защищены. Для сравнения: в прошлом сезоне вакцинацию прошли более 795 тысяч человек, - сообщил главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов.

Прививки ставят бесплатно в поликлиниках по месту жительства, в школах и детских садах, а также по месту работы, если руководители предприятий обратятся с такой просьбой в медучреждения. Кроме того, по национальному календарю массовой вакцинации подлежат призывники, студенты, медики и педагоги, работники транспорта и коммунальной сферы. Рекомендуется привиться от гриппа и людям старше 60 лет, поскольку у пожилых заболевание протекает особенно тяжело и часто вызывает осложнения - бронхит, пневмонию, отит, синусит.

В России переходят на вакцины мирового уровня от гриппа
Российская медицина разработала надежную защиту от гриппа и ОРВИ
Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов
В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне