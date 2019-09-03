В Екатеринбург поступила первая партия вакцины от гриппа - 120 тысяч доз. Ее поставят в первую очередь детям и беременным. Профилактическое средство содержит штаммы двух типов вируса А (H1N1 и H3N2) и вируса В.

- Всего до 16 ноября планируется вакцинировать 862 тысячи человек, в том числе 300 тысяч детей, чтобы к началу подъема заболеваемости жители города были защищены. Для сравнения: в прошлом сезоне вакцинацию прошли более 795 тысяч человек, - сообщил главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов.

Прививки ставят бесплатно в поликлиниках по месту жительства, в школах и детских садах, а также по месту работы, если руководители предприятий обратятся с такой просьбой в медучреждения. Кроме того, по национальному календарю массовой вакцинации подлежат призывники, студенты, медики и педагоги, работники транспорта и коммунальной сферы. Рекомендуется привиться от гриппа и людям старше 60 лет, поскольку у пожилых заболевание протекает особенно тяжело и часто вызывает осложнения - бронхит, пневмонию, отит, синусит.