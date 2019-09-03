Глава Златоуста отправлен в отставку

Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина. Депутаты приняли ее большинством голосов, сообщили во вторник в пресс-службе представительного органа.

- Заявление Вячеслава Жилина о досрочном прекращении полномочий депутаты рассмотрели путем открытого голосования, - пояснила официальный представитель собрания Елена Бухляева. - По уставу городского округа временно исполняющим обязанности главы назначен председатель собрания депутатов Алексей Карюков. В свою очередь его место на время избрания нового главы займет заместитель председателя собрания Марат Сафиев.

Стоит отметить, что помимо депутатского корпуса на внеочередном собрании присутствовали главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев и исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Голицын.

Ранее во время рабочей поездки в Златоуст вопрос доверия Вячеславу Жилину предложил поставить врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, такого количества жалоб и негатива в адрес местной власти он не встречал ни в одном другом муниципалитете области.