В школе № 48 запустили инклюзивный проект: семь детей с особыми образовательными потребностями будут посещать уроки вместе с остальными учениками и одновременно заниматься по индивидуальной программе.

В учебном заведении ассоциация "Особые люди" уже три года проводит занятия для повышения инклюзивной культуры. Всего таких школ в Екатеринбурге восемь, но только в 48-й решились на эксперимент.

- Мы хотим, чтобы наши дети могли свободно общаться со своими ровесниками: видеть, как они себя ведут, что делают. А здоровым детям полезно знать, что мы все разные и это нормально, - отметила Татьяна Быкова, мама четвероклассницы Саши.

Александра сильно волнуется - это ее первый день в обычной школе. С ребенком, который в каких-то ситуациях не всегда способен реализовывать свои потребности, постоянно находится тьютор. Их семь - по числу учеников. Помощники будут вместе с детьми ходить на уроки и при необходимости выводить их в ресурсный класс, где ребята смогут отдохнуть в тишине или, наоборот, побегать.

Все тьюторы имеют педагогическое или психологическое образование. Так же, как и учителя, они прошли подготовку для работы с особыми детьми. Работу провели и с родителями остальных школьников - о том, что вместе с их детьми будут заниматься особые ученики, им рассказали на собраниях.

- Мы это сделали, чтобы они не волновались, что присутствие наших ребят может как-то помешать учебному процессу, - рассказала вице-президент ассоциации "Особые люди" Наталья Кошелюк.

Для каждого из инклюзивных учеников разработана индивидуальная программа. В планах школы и активистов ассоциации - на 100 процентов включить детей в обычную жизнь.

- Благодаря специальной программе сын чувствует себя успешным, понимает, что справляется, а это очень важно, - говорит Александра Сиромаха, мама первоклассника Ромы.

Рома в первый класс пойдет уже во второй раз - в этом году он освоит предметы, которые не дались ему в прошлом.

- Конечно, решение далось нелегко: пришлось убедить в необходимости совместного обучения педагогов и родителей, ведь беда может прийти в любую семью, - призналась директор школы Лариса Пичугина.

Директор надеется, что вскоре сможет обнять особых учеников: по ее словам, они уже начали выходить из своей "скорлупы".

Тем временем

Необычная пешеходная улочка под названием Альтштадт (Altstadt - по-немецки "старый город") появилась в Екатеринбурге. Идею давно вынашивала директор 37-й немецкой гимназии Светлана Трухина. Ей очень хотелось воспроизвести кусочек Германии, где учащиеся знакомились бы с немецкими традициями, культурой и просто проводили время между уроками, отдыхали. Улочку перенесли под крышу, и третий этаж школы преобразился: появились скамейки, фонари и кованые ограды. Сотрудники Уральского института музейных проектов изобразили на стенах старинные немецкие дома с черепицей.

На открытие Altstadt приехал консул ФРГ в Екатеринбурге Харальд Кремс. Улочка задумана как продолжение музея гимназии, а также как межкультурная территория для дополнительных занятий. У учебного заведения налажен контакт с Управлением зарубежных школ ФРГ, екатеринбургские подростки ездят в Германию по программам обмена.