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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доигрались

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 197(7955)
Инцидент, влетевший в копеечку детскому саду, случился в Березовском год назад. Воспитатель утром гуляла с детьми на площадке. Пятилетние Степан и Тимур забежали за веранду и стали бросать камни через забор. Педагог в этот момент поливала клумбу с цветами - отвлеклась буквально на мгновение. Под обстрел попали две иномарки: детский сад расположен во дворе дома.

- На моем Peugeot 207, помимо сколов и вмятин на кузове, оказалась разбита панорамная крыша, - поделилась с "РГ" владелица французского авто Елена. - Во время дождя из большой трещины капает.

Второй автомобиль - Nissan Avenir - остался без бокового стекла: прохожие видели камень, который лежал на водительском сиденье.

"Раз суд решил, будем оплачивать за счет бюджета детского сада"

Автомобилисты обратились в суд. В качестве ответчика привлекли детский сад, просили компенсировать ущерб (34 тысячи рублей за побитый Nissan и 50,5 тысячи за Peugeot), оплату услуг представителя и госпошлину.

Дело осложнялось тем, что свидетелей ЧП не было. А малолетние снайперы признались: и раньше часто кидали камни - в птиц, деревья.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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- Пришлось собирать множество косвенных доказательств, - рассказал юрист Денис Валдеев. - Судья решила опрашивать всех, кто хотя бы что-то мог пояснить по делу. Назначила судебную трасологическую и автотехническую экспертизу, о чем попросил детский сад.

Эксперт-трасолог выяснял, могли ли машины получить повреждения, если в них кидали камни с территории детского сада, внимательно изучал трещину на панорамной крыше. В итоге Березовский городской суд требования истцов удовлетворил и присудил почти 74 тысячи рублей компенсации хозяйке Peugeot и 57,5 тысячи - собственнику Nissan.

- Прямых доказательств, что это сделали дети, нет, но, раз суд решил, будем оплачивать за счет бюджета детского сада, - сказала директор дошкольного учреждения Марина Конева. - В группе в тот день было 22-23 ребенка, педагог без присмотра их не оставляла. Несколько раз делала мальчикам замечание, когда они убегали за веранду, но они делали то же самое, когда воспитатель отворачивалась.

Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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