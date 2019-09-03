Новости

В Иркутской области подросток убил ножом сверстника 09:52
Врачи Карелии борются за жизнь мальчика с ожогами 90 процентов тела 09:44
В Москве в праздник ограничат продажу алкоголя 09:43
Первый президент Крыма вышел из комы 09:37
В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии 09:30
Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри 09:26
В спальном районе Костромы обнаружили артиллерийский арсенал 09:20
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне 09:07
Летевший в Новосибирск лайнер вынужденно сел в Нерюнгри 09:07
Игорь Николаев рассказал о дате в песне "Третье сентября" 09:05
Видео: Шакил О'Нил сумел втиснуться в крохотный Smart 09:01
Пассажир ударил стюардессу во время рейса Ростов - Владикавказ 08:55
На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект 08:48
В свой первый круиз отправился самый длинный лайнер в мире 08:48
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации 08:46
Путина встретили в Монголии оркестром 08:41
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет 08:41
Экс-министр Украины рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма 08:33
АвтоВАЗу разрешили продавать Lada Vesta с вариатором 08:27
Во Владивостоке прошел V Форум СМИ России и Китая 08:19
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала "Россия 1" 08:00
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу 07:38
Названа "сезонная" еда, которая поможет убрать жир на животе 07:17
Синоптики пообещали москвичам жару до +26 07:13
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек 07:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 08:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Диагностировать опухоли врачам Свердловского онкодиспансера поможет искусственный интеллект.

В медучреждении внедрили новую технологию - экспертную медицинскую систему интеллектуальной диагностики, суть которой в объединении знания врачей и медицинской информационной системы, что позволит выбрать оптимальную тактику лечения.

Фото: iStock
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке

"Несколько месяцев в диспансере тестировали систему. А с сентября этот метод диагностики стал доступен уральцам: в 2019 году его смогут пройти порядка 1,5 тысяч человек", - передает департамент информационной политики региона.

Как это работает? Сначала оператор вводит исходные данные пациента - результаты МРТ, ПЭТ и КТ-снимки, анализы, прописывает сопутствующие параметры, такие как рост, вес и так далее. Программа обрабатывает эту информацию, проводит точную реконструкцию всех обследований. По словам руководителя диагностического центра Виктора Кузнецова, система позволяет визуализировать на снимке все существующие новообразования, определить локализацию самых мелких раковых очагов.

Программа может рассчитать объем и плотность тканей, определить, как изменяются кости и сосуды, на какой стадии наводится опухолевый процесс, дифференцировать первичное новообразование от метастазов.

"Все это снижает вероятность врачебной ошибки, увеличивает скорость выбора тактики лечения", - говорит доктор.

Общество Здоровье Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне
В Турции не исключили возможность закупки дополнительной партии С-400
В США подготовлен законопроект о смертной казни за массовые убийства
На Украине сообщили о катастрофической ситуации с запасами угля
Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков