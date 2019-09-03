На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект

Диагностировать опухоли врачам Свердловского онкодиспансера поможет искусственный интеллект.

В медучреждении внедрили новую технологию - экспертную медицинскую систему интеллектуальной диагностики, суть которой в объединении знания врачей и медицинской информационной системы, что позволит выбрать оптимальную тактику лечения.

"Несколько месяцев в диспансере тестировали систему. А с сентября этот метод диагностики стал доступен уральцам: в 2019 году его смогут пройти порядка 1,5 тысяч человек", - передает департамент информационной политики региона.

Как это работает? Сначала оператор вводит исходные данные пациента - результаты МРТ, ПЭТ и КТ-снимки, анализы, прописывает сопутствующие параметры, такие как рост, вес и так далее. Программа обрабатывает эту информацию, проводит точную реконструкцию всех обследований. По словам руководителя диагностического центра Виктора Кузнецова, система позволяет визуализировать на снимке все существующие новообразования, определить локализацию самых мелких раковых очагов.

Программа может рассчитать объем и плотность тканей, определить, как изменяются кости и сосуды, на какой стадии наводится опухолевый процесс, дифференцировать первичное новообразование от метастазов.

"Все это снижает вероятность врачебной ошибки, увеличивает скорость выбора тактики лечения", - говорит доктор.