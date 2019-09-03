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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не успели построить

На Урале ушел под воду новый пешеходный мост
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
В минувший понедельник в Свердловской области развалился новый пешеходный мост через реку Каква. Его открытия жители села Филькино Серовского городского округа ждали с нетерпением, ведь с мостами им попросту не везет: старый развалился два года назад, а самодельные регулярно сносило течением.

Новую понтонную переправу, которая должна связать часть села, расположенную на правом берегу реки Каква, с большой землей, где есть магазины, аптеки, школы и детские сады, строила администрация Серовского городского округа.

В Красноярском крае перегруженная фура обрушила мост

- 31 августа строители сообщили нам, что все готово и мостом можно пользоваться, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Филькино Анастасия Пристав. - Утром в понедельник, 2 сентября, мы с ребенком ушли по мосту в школу, а днем вернулись - и все, он уже рухнул. Получается, простоял чуть больше суток. К счастью, никто не пострадал, а если бы в тот момент, когда он падал, по нему шла, к примеру, мама с коляской?

Как пояснил корреспонденту "Российской газеты" директор МУП "Серовавтодор" Роман Клименков, в момент происшествия на мосту были рабочие.

- Уровень воды в реке из-за дождей поднялся, течение принесло большое бревно, и оно притопило понтон, который строители не успели закрепить - мост еще не был сдан в эксплуатацию. К счастью, никто не пострадал. Знаете, хорошо, что все это случилось: получается, что мост прошел испытание в сложных условиях.

С мостами жителям села Филькино не везет: старый развалился два года назад, а самодельные регулярно сносило течением

На сегодня мост восстановили, но его крепления отрегулировали не все, поэтому ходить по нему пока опасно. Подрядчик уверяет: после завершения работ переправа будет надежной. Сдать сооружение в эксплуатацию планируют на этой неделе.

Старый мост через Какву разрушился еще в 2017 году. Отрезанными от цивилизации тогда оказались два десятка жителей - в том числе пенсионеры и молодежь с детьми. Местные власти организовали лодочную переправу, но прокуратура сочла такой способ передвижения опасным. Чтобы иметь связь с миром, местные жители на протяжении двух лет возводили временные деревянные мосты своими силами. Последний построили в июле - потратили три недели и десять тысяч рублей. Ситуацией заинтересовались в региональном следственном комитете: возбудили дело по факту халатности - из-за того, что люди не были вовремя обеспечены безопасной переправой через реку.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Построить капитальный мост администрация просто не может: территория считается затопляемой, поэтому остановились на понтонном сооружении, и оно обошлось местной казне в 820 тысяч рублей.

- Впереди зима, и без моста нам просто никак, - переживает Анастасия Пристав. - Ледовую переправу организовать невозможно: с завода регулярно спускают горячую воду, и река не замерзает. Нам обещали расчистить зимник через поселок Медянкино, но это часа три пешком по лесу. Чтобы отвести детей в школу и детский сад к 8 утра, мне нужно будет выходить ночью. Да я бы и не рискнула: по той дороге бегают лисы и другое зверье...

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