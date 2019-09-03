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03.09.2019 12:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые опасные города России

Текст: Татьяна Воробьева

В каких городах России жители чувствуют себя безопасно, а в каких, напротив, тревожно? Аналитики опросили более 90 тысяч человек из двух сотен населенных пунктов и выяснили: спокойнее всего живется в Ейске, а наименее безопасный город - Шахты.

"Респонденты оценивали утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10", - поясняет портал Domofond.ru.

Итак, лидер топ-10 безопасных муниципалитетов набрал 8,6 балла из десяти: жители Ейска отмечают тишину и дружелюбие соседей. Второе место - у Геленджика (участники опроса назвали его тихим и семейным), а третье - у Грозного.

Фото: Олеся Курпяева.
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Следующие три строчки занимают северные города: Ханты-Мансийск - на четвертом, Ноябрьск и Новый Уренгой на пятом и шестом, соответственно.

Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.

Пугает и настораживает людей челябинский Копейск (197 место из 200 в общем рейтинге), свердловский Первоуральск (193 строчка).

"Из городов с миллионным населением самым безопасным был признан Краснодар. Он набрал 7,2 балла. На втором месте Казань. Москва и Красноярск набрали по 7 баллов", - говорится в исследовании.

Что касается Екатеринбурга и Челябинска, то уральские миллионники набрали по шесть с половиной и шесть баллов, соответственно. Кстати, Челябинск занял предпоследнюю строчку - опаснее него из мегаполисов, если верить рейтингу, только Волгоград.

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