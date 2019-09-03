Стыковочные рейсы Нижневартовск-Уфа задержали из-за птиц

Стыковочные рейсы авиакомпании Utair задержали из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета. Пассажиры отправились к месту назначения резервным бортом.

Рейс "Нижневартовск-Уфа" со стыковками в ряде городов выполняется с задержкой из-за сложностей с вылетом с аэропорта отправления. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, в воздухозаборнике самолета оказалась птица. Авиалайнер решили заменить. Резервный борт прилетел за пассажирами из Сургута.

По данным на табло аэропорта Ханты-Мансийска, самолет ATR-72 прибыл из аэропорта Нижневартовска с двухчасовой задержкой - в 10:35 по местному времени. Ждать перелета из Тюмени в Уфу пришлось на час дольше - согласно информации на сайте "Рощино", борт отправился в столицу Башкирии без пятнадцати два.