Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри

Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри. Новообразование находилось в брюшной полости.

Родители школьницы обратились к врачам в конце лета: у дочери начал болеть живот. УЗИ показало, что причина недомогания - крупное новообразование в области яичника диаметром около 20 сантиметров. В срочном порядке ребенка поместили в стационар и провели необходимые исследования с привлечением эндокринолога, онколога и гинеколога.

После того, как онкологическую природу опухоли исключили, пациентку начали готовить к операции. Из брюшной полости девочки хирурги достали тератому весом более двух килограммов. Эти доброкачественные опухоли возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они могут содержать в себе мышечную и костную ткань, реже более сложные органы - глаз, конечности. В случае с маленькой тюменкой в опухоли кроме жировой ткани нашли волосы и фрагменты зубов.

- Впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Во время операции были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды, - рассказала врач детский хирург Татьяна Сергиенко.

Операция прошла успешно - на днях девочку выписали из больницы.