В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху

В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли живую черепаху. Сейчас сотрудники предприятия подыскивают ей новых хозяев.

Необычный "мусор" обнаружили сегодня днем сотрудники коммунального предприятия. На ленте для сортировки отходов ползла живая черепашка. Вероятно, она попала туда из мусоровоза, чудом избежав прессовочной плиты и ножей пакеторазрывателя. О находке рептилии регоператор рассказал на своей официальной странице в Instagram.

Сейчас черепашке выбирают имя и подыскивают новых хозяев.

Животные - далеко не самое интересное, что попадается сотрудникам мусоросортировочных заводов среди содержимого контейнеров. Так, недавно молодой паре из Тюмени пришлось перерыть почти 12 тонн отходов, чтобы найти выброшенный по ошибке пакет с деньгами: в помойку отправились несколько миллионов, полученные супругами от продажи недвижимости. К счастью, отыскать в прямом смысле слова "золотой" пакет все-таки удалось.