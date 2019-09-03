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В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху 15:39
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03.09.2019 15:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху

Текст: Мария Гафурова
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🐢 Эту черепашку сегодня обнаружили ползущей по сортировочной ленте тюменского МСЗ 😃 Чудо, что она выжила в кузове мусоровоза, где ее могла раздавить плита, и между ножами пакеторазрывателя 🙏🙈 ⠀ А пока мы ищем новый дом для черепашки, давайте подберем ей оригинальное имя 😇 Предлагайте в комментариях варианты. Итог подведем в четверг утром. Победителю обещаем приятный бонус. ⠀ #ТЭО / #Мусор / #Экология72 / #ТКО / #Регоператор / #МСЗ / #Животные / #Черепаха / #Черепашка / #ЗОО / #ЧудоПрироды / #вМиреЖивотных / #ЖиваяПланета / #ТюменьЖивотные / #Завод / #Случай / #Находка

Публикация от ООО «ТЭО» (@ecoteo72)

В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли живую черепаху. Сейчас сотрудники предприятия подыскивают ей новых хозяев.

В сентябре заработает единая система обращения с опасными отходами

Необычный "мусор" обнаружили сегодня днем сотрудники коммунального предприятия. На ленте для сортировки отходов ползла живая черепашка. Вероятно, она попала туда из мусоровоза, чудом избежав прессовочной плиты и ножей пакеторазрывателя. О находке рептилии регоператор рассказал на своей официальной странице в Instagram.

Сейчас черепашке выбирают имя и подыскивают новых хозяев.

Животные - далеко не самое интересное, что попадается сотрудникам мусоросортировочных заводов среди содержимого контейнеров. Так, недавно молодой паре из Тюмени пришлось перерыть почти 12 тонн отходов, чтобы найти выброшенный по ошибке пакет с деньгами: в помойку отправились несколько миллионов, полученные супругами от продажи недвижимости. К счастью, отыскать в прямом смысле слова "золотой" пакет все-таки удалось.

Экономика ЖКХ Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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