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03.09.2019 11:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В тюменских роддомах можно пожениться и получить свидетельство на малыша

Текст: Ольга Ладина
В областном перинатальном центре Тюмени новоиспеченные родители, забирая малыша, теперь сразу могут получить свидетельство о рождении ребенка. А те, кто не состоят в браке, тут же при желании пожениться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую практику с начала лета запустили по поручению главы региона Александра Моора. За три неполных месяца в стенах роддома супружеские отношения узаконили 12 пар. Свидетельств же о рождении выдано 1123. Еще 90 родителей, не решившихся оперативно расписаться, получили свидетельства об установлении отцовства.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Задумано оно было для облегчения процедур, отмечают инициаторы нововведения. Не у каждой семьи есть возможность сразу после выписки мамы с малышом из роддома поехать в ЗАГС, а документы порой бывают нужны оперативно, для оформления того же пособия или вызова врача. Сейчас подобную практику специалисты органов ЗАГС и доктора намерены ввести в двух других роддомах Тюмени, а также в Ишиме и Тобольске.

Как подчеркивает глава региона, в Тюменской области в последние годы активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. Конечная цель - наладить процессы таким образом, чтобы многие из госуслуг оказывались без обращений заявителей, автоматически. Например, чтобы мама, выходя с младенцем из роддома, имела на руках все документы на ребенка.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
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