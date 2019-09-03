Скажем сразу - нас ждет сильный телесезон. Одна из причин появления множества новых фильмов и телешоу - необходимость конкурировать с сетевыми ресурсами. Обозреватель "РГ" выбрала пять проектов разных каналов, которые должны привлечь повышенное внимание в новом сезоне.

Первый канал

"Магомаев"

Мы уже смотрели сериалы про Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Анну Герман и других звезд советской эпохи. Настал черед Муслима Магомаева. Роль любимца миллионов женщин исполнит сербский актер Милош Бикович, известный по таким фильмам, как "Лед", "Балканский рубеж" и другим. Скажем сразу - за Магомаева никто в сериале не поет - все песни в исполнении самого певца. Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, который снимался в Баку, Зеленограде и Москве.

...Конец 1960-х, разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей, Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен... Но судьба вновь сводит влюбленных. На этот раз в Париже.

Режиссеры: Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. В нем также снимались Милош Бикович, Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Фото: РИА Новости

Однако было бы несправедливо назвать только этот сериал, говоря о грядущих премьерах Первого канала. Зрителей ждут не менее громкие проекты. Например, сериал "Цыпленок жареный", где действие происходит в 1921 году в период НЭПа. В это время начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии. И на защиту нэпманов и барыг встает криминальный мир Петербурга во главе с вором в законе Дядей Колей (Виктор Сухоруков)... Режиссер - Елена Николаева. Снимались также: Никита Волков, Максим Белбородов, Анастасия Уколова, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Алексей Вертков, Александр Яценко, Павел Трубинер и другие. Еще один сериал - "Заступники". Он снят по мотивам книги Дины Каминской "Записки адвоката" и основан на реальных судебных процессах. 1966 год. Конец оттепели. Нина Метлицкая переводится из небольшой юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал N 1 - самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Среди подзащитных Метлицкой - вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, диссиденты... Режиссер - Владимир Котт. В ролях: Мари Ворожи, Кирилл Гребенщиков, Мария Фомина, Екатерина Волкова, Александр Сирин, Максим Виторган, Игорь Гордин и другие.

Сериал "Доктор Преображенский" переносит в 1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт красоты. Но расходится во взглядах на предназначение пластической хирургии с молодым коллегой. В главных ролях: Денис Шведов и Петр Скворцов. Режиссеры-постановщики: Сергей Тарамаев и Любовь Львова. И еще один потенциальный сериальный хит - "Алиби". Главный герой этой истории - Петр Решетников, немного за тридцать, успешный сценарист. Но успешный сценарист он в одной жизни, во второй жизни он руководитель агентства "Алиби". Агентство занимается услугами составления алиби для своих клиентов. Режиссер - Эген Уулу Нурбек. В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Тимофей Трибунцев и другие.

"Россия 1"

"Зулейха открывает глаза"

Телесериал снят по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной, и о нем уже много говорят. Так, первые материалы были показаны на фестивале экранизаций "Читка", где проект получил награду как самая ожидаемая экранизация. Также в столице устраивались специальные чтения - герои фильма читали фрагменты из романа, и на них также показали материалы по фильму.

Чулпан Хаматова, которая играет главную роль, признается, что для нее эта работа - особенная.

По сюжету зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, "деклассированные элементы" и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых - испытание Любовью и Прощение. Чтобы выжить, нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить, нужно простить. Себя, других, свою судьбу - страшную и свою родину - жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости... Режиссер - Егор Анашкин. В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Александр Баширов, Александр Сирин, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Рамиль Сабитов и другие.

Чулпан Хаматова признается, что роль Зулейхи для нее - особенная. Фото: Предоставлено телеканалом Россия1

Еще одна "топовая" премьера этого канала - продолжение популярного сериала "Екатерина. Самозванцы". На дворе 1774 год, правление Екатерины оказалось под большой угрозой с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины - Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева - еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. Наконец, опасность зреет и во дворце: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины Павлу. От решений императрицы зависит судьба России. Режиссер - Дмитрий Иосифов. В ролях: Марина Александрова, Павел Табаков, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ола Кейру, Ангелина Стречина, Алина Томникова, Артем Кретов, Владимир Яглыч и другие.

НТВ

"Россия рулит!"

В новом масштабном автомобильном шоу талантов непрофессиональные водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми раньше могли справиться только опытные каскадеры. Каждый участник получит шанс продемонстрировать свой талант вождения перед профессиональным жюри и выиграть главный приз. "Эфирная версия шоу создается по формату Drive Master, который мы разработали совместно с крупнейшей международной компанией Keshet International... Я рад, что первыми шоу "Россия рулит!" увидят именно в нашей стране", - говорит автор идеи, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В кастинге шоу приняло участие более 1000 человек со всей страны, из которых на отборочные туры попадут 70. Возраст участников - от 20 до 80 лет. На шоу покажут, как на автомобиле можно играть в хоккей, футбол, городки, баскетбол и боулинг. Телезрители увидят испытания с огнем и трюки, которые будут проходить на специальной технике: ГАЗ-66, монстр-трак и даже дрифт-ванна. Судьями в проекте станут первый российский пилот "Формулы-1", известный автогонщик, пилот программы SMP Racing Виталий Петров и журналист, автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Михаил Горбачев. Правом голоса при оценке номера будет обладать и ведущий проекта шоумен - известный автолюбитель - Николай Фоменко. Артист будет вести шоу вместе с актрисой Полиной Максимовой. "Для телевидения это первое подобное шоу, оригинальный формат, который потом будет продаваться по всему миру. Это очень важный проект, потому что он поможет донести до людей, что машина - это чувство ответственности, что здесь самое главное - безопасность. У нас был огромный кастинг, в котором участвовали самые обычные люди и показывали, какие трюки они умеют делать с машиной. Из них были отобраны единицы. "Россия рулит!" - это большой и серьезный шаг вперед. Я жду от проекта веселья и драйва", - говорит Николай Фоменко.

Николай Фоменко ведет новое автошоу вместе с Полиной Максимовой. Фото: Предоставлено телеканалом НТВ

ТНТ

"Полярный 17"

Комедийный сериал про бывшего авторитета из "лихих 90-х". Это время пользуется большим успехом в последнее время как в кино, так и в сериальном жанре. Сериал "90-е. Весело и громко" победил на первом российском фестивале сериалов "Пилот". Фильм "Бык" про 90-е получил Гран-при на "Кинотавре" и в Карловых Варах (конкурс "Восток-Запад"). Эта же новинка рассказывает о том, как бывший бандит Витя-Мясник (в этой роли - Михаил Пореченков) забывает пароль от счета, на котором хранится общак, и пускается в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный 17, где время остановилось и по-прежнему царят его родные лихие 90-е. Режиссер - Константин Статский.

В ролях: Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Катерина Шпица, Виктор Бычков.

Михаил Пореченков играет типичного братка из 90-х Витьку-Мясника в новом комедийном сериале. Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Среди премьер канала и сериал "Жуки": его главные герои - продвинутые программисты из Москвы - попадают в обычную русскую деревню и пытаются наладить жизнь без интернета и гаджетов. А еще сериал-комедия "Триада", рассказывающая о том, на что способен мужчина, если они с женой никак не могут завести ребенка.

"Пятница!"

"Ивлеева vs Бедняков"

В скором времени стартует новый сезон популярного трэвел-шоу "Орел и Решка". По многочисленным просьбам телезрителей и поклонников проекта Анастасия Ивлеева и Андрей Бедняков вместе отправятся в путешествие. Ведущие посоревнуются в искрометном юморе, смелости и полезных советах для туристов. Их возвращение в эфир состоится уже в конце сентября. "Я успела не на шутку соскучиться по путешествиям, по команде, да и вообще по атмосфере, в которой создается трэвел-шоу. Я думаю, что у нас с Андреем получился прекрасный дуэт! Хочется дарить эмоции, общаться со зрителями, смешить их, рассказывать всякие интересности и отдавать всю положительную энергию", - говорит Настя Ивлеева. "Я пока не могу сказать, рад возвращению или нет. Это будет зависеть от того, сколько раз мне будет выпадать "золотая" карта. Но, безусловно, вернуться в этот проект приятно. Я уже успел 856 раз удивиться, 17 раз разочароваться, 954 раза восхититься и 3627 раз устать, все-таки возраст. Теперь со мной постоянно ходит доктор. Вдруг Андрюше станет плохо и нужно будет поставить капельницу. И конечно, я очень соскучился по зрителям. Ведь именно для них и благодаря им "Орел и Решка" выходит уже столько лет. Жду встречи с вами, мои сахарные. Я буду в плаще и с Гвоздикой. Включайте ваши телевизоры и наслаждайтесь этим сезоном!" - слова Андрея Беднякова.

Путешественники снова вместе. Фото: Предоставлено телеканалом Пятница

Высокие отношения

Павел Деревянко станет тренером волейбольной команды

Комедийный сериал "Дылды" выйдет осенью на СТС. Павел Деревянко играет тренера мужской волейбольной Суперлиги, которому приходится работать с женской студенческой командой. Также на канале выйдет сериал "Филатов", где Федор Бондарчук играет женского врача, продолжения хитов "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "СеняФедя" и "Воронины", а еще - комедийный проект "Русские не смеются".

На поводу у матери

В новом телешоу канала "Ю" мать и дочь свяжут друг с другом

"Дочки-Матери" - новый реалити-эксперимент для мам и их дочерей из разных городов России, чьи отношения зашли в тупик. Чтобы вернуть участницам утраченную связь, на четыре дня их привяжут друг к другу веревкой. Каждый день ее длина будет сокращаться. Первый день они проживут по правилам матери, второй - на поводу у дочери. На третий день им предстоит найти компромисс или разрезать веревку (с 9 сентября в 17.30).

Кстати

По данным Mediascope, TV Index и TV Index Plus, Россия 100+, январь-июль 2019, население 4+, полные сутки, среднесуточный охват (тыс.чел. и %).

*Среднесуточный охват (тыс. чел. или %) - количество человек, смотревших телеканал минимум 1 минуту в сутки, выраженное в тысячах человек или в % от населения (в рамках выбранной аудитории).