Робот получил удостоверение пилота самолета

Американское Федеральное управление авиации выдало пилотское удостоверение комплексу ROBOpilo. Чтобы получить этот документ, роботу пришлось пройти экзамен, проведя серию взлетов, полетов по заданным траекториям и посадок в нормальных и чрезвычайных условиях. Эта машина создана совместными усилиями специалистов Научно-исследовательской лаборатории Воздушных сил США и одной из американских компаний.

Цель этой разработки - быстрое и недорогое превращение в беспилотный летательный аппарат любого самолета или вертолета. Отметим, что в настоящее время практически все даже самые малые самолеты оборудуются комплексом автопилота. Однако существует большая разница между просто поддержанием заданного курса и высоты и полным управлением самолетом так, как это делает человек-пилот.

Как утверждают авторы, этот робот может быть установлен на пилотское место любого серийного летательного аппарата, самолета или вертолета. В состав комплекса входят манипуляторы, приводы, камеры и другие датчики, позволяющие компьютеру получать информацию от бортовых приборов и дисплейных панелей самолета и управлять всеми переключателями, рычагами, педалями и другими элементами управления.

Комплекс ROBOpilot является относительно простым и очень надежным, он изготовлен только на основе уже имеющихся технологий и компонентов. Особо подчеркивается, что теперь появилась возможность быстро и без больших затрат превращать в беспилотник любой летательный аппарат. А в случае необходимости всегда можно вернуть его к первоначальному виду.