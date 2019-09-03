Новая программа подготовки сотрудников частных охранников вскоре может появиться в России. Секьюрити сядут за парту, чтобы в теории и на практике получить знания в таких областях, как правовая, тактико-специальная, физическая и психологическая подготовка, а также использование специальных средств, оказание первой помощи и противодействие терроризму. Срок обучения будет зависеть от присваиваемого квалификационного уровня. Он определяется с учетом исполнения частным охранником обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств.

Также секьюрити будут изучать профессиональные стандарты в области частной охранной деятельности. Им расскажут о социальной и правовой защите охранников, объяснят, как ведется контроль и надзор за охранниками, а также уточнят порядок прохождения периодических проверок, для того чтобы выяснить, пригодны ли чоповцы к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Как пояснил "Российской газете" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, пока типовые программы обучения частных охранников утверждены приказом министерства внутренних дел.

"Однако в связи с тем, что лицензионно-разрешительная служба в 2016 году перешла в ведение Росгвардии, возникла необходимость обновить нормативно-правовые акты. Те, где соответствующие функции передаются от МВД в наше ведомство, - отметил он.

По словам Грибакина, в этих типовых положениях в первую очередь новацией является увеличение количества часов для изучения программ по антитеррористической тематике.

Вместе с тем ведомство предлагает сделать учебные процессы более насыщенными.

В частности, сейчас приказом МВД обучение по программе подготовки охранников 6-го разряда по использованию служебного, гражданского оружия и спецсредств длится 266 часов, 5-го разряда - 174 часа, а 4-го разряда - 98 часов. В Росгвардии считают, что,используя опыт обучения работников стрелковых подразделений ведомственной охраны, целесообразно установить количество часов по таким программам - 80, 60 и 40 соответственно", - отметил Грибакин. Он пояснил, что, по мнению экспертов и специалистов по обороту оружия, этого времени достаточно для овладения необходимыми знаниями и навыками. Эта позиция ранее обсуждалась с экспертным сообществом и была полностью поддержана.

Сейчас в России зарегистрировано более 23 тысяч частных охранных организаций численностью почти в полмиллиона бойцов, на вооружении которых - более 80,4 тысячи единиц служебного оружия.

Мнение

Полина Дашкова, писатель:

На мой взгляд, больше всего часов при обучении частной охраны нужно отводить психологической подготовке, поскольку очень часто осознание собственной силы приводит к ее неадекватному проявлению и применению, чему я сама неоднократно была свидетелем.

Специально подготовленные люди обязаны действовать по совести и максимально справедливо, адекватно в стрессовой ситуации, а на это способен лишь психологически подкованный и здоровый человек. Мы должны уйти от такого состояния в обществе, когда виновной объявляют жертву, прав сильный, прекратить скатываться к какому-то первобытному состоянию. Неадекватный человек не должен работать в этой сфере.

Что же касается охранников в целом, то мне кажется, многие из людей, выбравших эту профессию, склонны к безделью. Конечно, среди них встречаются те, кто ведет себя прилично, работает добросовестно. Но некоторые действуют на автомате, как машины, самоутверждаются, пользуясь своими возможностями. Я живу в охраняемом доме. Среди охранников, которые постоянно меняются, встречаются, извините за резкость, настоящие хамы, но есть и чудесные люди, с которыми мы здороваемся, разговариваем, общаемся, все зависит от смены. Это чисто человеческий фактор.

Если говорить об охране школ, общественных мест, предприятий, важно, чтобы были задействованы люди, которые качественно ознакомлены с азами противодействия терроризму. Я считаю, тем, кто ответственен за нашу безопасность, нужно больше времени уделять обучению реальным навыкам поведения в опасной ситуации. Но здесь все зависит от директора школы (или другого учреждения), насколько он придерживается всех норм безопасности. Помню, что в 90-е бывали такие случаи, когда охрана в школе могла торговать наркотиками.

Главный акцент в образовании в частных охранных фирмах я бы поставила на твердое соблюдение буквы закона. Руководство обязано наказывать тех, кто реально нарушает закон, когда речь идет о безопасности людей. Если существует угроза жизни, тогда и нужно силу применять. А если кто-нибудь выкрикивает какие-то лозунги, никому ущерба не нанося, охранники руки распускать не должны.

Подготовила Елена Кухтенкова