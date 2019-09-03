Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма

В Глобальном индексе путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index), согласно докладу международного агентства True Luxury Travel, Россия заняла 14-е место в рейтинге лучших стран для путешествий по дикой природе в 2019 году.

Этот рейтинг охватывает 107 государств мира. Основными критериями здесь являются количество нацпарков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по сохранению природы.

В нынешнем году первое место присуждено Финляндии, благодаря "высокому уровню экологической стабильности, разнообразию видов, красивым природным ландшафтам и усилиям по сохранению окружающей среды". В Финляндии обитает 267 видов диких животных, находятся 39 национальных парков, а 73% территории государства покрывает лесной массив. Второе место в рейтинге досталось Швеции, на третьем месте оказалась Бразилия, далее следуют Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, замыкает первую десятку Словения.

России досталось место между Словенией и Францией - очень неплохое соседство. В нашей стране зафиксировано 255 видов животных, млекопитающих и рыб, обитающих в дикой природе. Россия также заняла пятое место в мире по числу нацпарков, их в стране 87. А самое главное - динамика: в России быстро развивается экотуризм. В 2014 году национальные парки и заповедники России посетило более 3,5 млн человек, из них более 80% потока приходилось именно на национальные парки. А в 2017 году уже около десять млн российских и иностранных туристов посетили национальные парки России, и еще два млн - заповедники.