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03.09.2019 19:53
Рубрика: Экономика

Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма

Текст: Александр Проценко
В Глобальном индексе путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index), согласно докладу международного агентства True Luxury Travel, Россия заняла 14-е место в рейтинге лучших стран для путешествий по дикой природе в 2019 году.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Этот рейтинг охватывает 107 государств мира. Основными критериями здесь являются количество нацпарков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по сохранению природы.

Фото: iStock
Названы главные приметы среди путешественников из России

В нынешнем году первое место присуждено Финляндии, благодаря "высокому уровню экологической стабильности, разнообразию видов, красивым природным ландшафтам и усилиям по сохранению окружающей среды". В Финляндии обитает 267 видов диких животных, находятся 39 национальных парков, а 73% территории государства покрывает лесной массив. Второе место в рейтинге досталось Швеции, на третьем месте оказалась Бразилия, далее следуют Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, замыкает первую десятку Словения.

России досталось место между Словенией и Францией - очень неплохое соседство. В нашей стране зафиксировано 255 видов животных, млекопитающих и рыб, обитающих в дикой природе. Россия также заняла пятое место в мире по числу нацпарков, их в стране 87. А самое главное - динамика: в России быстро развивается экотуризм. В 2014 году национальные парки и заповедники России посетило более 3,5 млн человек, из них более 80% потока приходилось именно на национальные парки. А в 2017 году уже около десять млн российских и иностранных туристов посетили национальные парки России, и еще два млн - заповедники.

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