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03.09.2019 23:38
Рубрика: Спорт

У клубов накипело

К российским судьям накопились вопросы
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 196(7954)
3 сентября состоялось собрание представителей клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На нем футбольные боссы обсудили назревшие проблемы. Главной из которых стало судейство.

Первые туры прошли с каким-то зашкаливающим количеством ошибок рефери. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров каждую неделю признавал, что его подопечные опять не разобрались в ситуации так, как надо. Причем речь, как правило, шла не о пристрастном судействе, а просто о плохой работе арбитров в принципе. Дошло до того, что в кулуарах поползли слухи об отставке самого Егорова. Не исключено, что она действительно произойдет. Пока на очной встрече клубы в глаза сказали главе судейского корпуса все, что они думают об арбитраже. Как признал, выйдя к журналистам, президент РФПЛ Сергей Прядкин, критики было много.

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- Очень много неясного с точки зрения трактовки правил, наказания судей. За одни и те же нарушения или ошибки следуют разные санкции. Клубы высказали пожелания, задали вопросы, - сказал Прядкин. - Хорошо, что этот вопрос подняли. У клубов накипело. Сегодня было выражено достаточно много недоверия, в том числе и руководству судейского корпуса. Назрели изменения. В том числе по трактовке, по подготовке.

По словам Прядкина, клубы попросили больше задействовать молодых арбитров. Кстати, об этом же недавно говорил и Александр Егоров. Но ему самому, как признался президент РФПЛ, клубы "не доверяют, не видят перспектив". Формально повлиять на карьеру руководителя судейского подразделения в Премьер-лиге не могут - это прерогатива Российского футбольного союза. Но они вполне могут направить официальный запрос президенту РФС Александру Дюкову.

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