Росстат: "Денежная подушка" государства показала рекордный рост

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата.

При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал. По оценке издания, в прошлом году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система.

Депозиты сектора государственного управления - это остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госучреждений, финансируемых из бюджета, а также ряда госкопораций, они хранятся на счетах Федерального казначейства.

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства Станислава Прокофьева, за счет того, что с каждым годом все больше и больше денежных средств централизовано на Едином казначейском счете, возрастают и его остатки.

Но смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые финансовые тромбы. Для того, чтобы деньги работали и перетекали в реальный сектор экономики, казначейство с помощью специальных инструментов перераспределяет средства избыточной ликвидности в банки.