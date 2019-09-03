Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

В России работают чуть более половины женщин - 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, которую цитирует агентство РИА Новости, считает, что такой небольшой процент работающих россиянок - следствие спада экономической активности и последующих увольнений персонала. А женщины обычно первыми попадают под сокращения.

Однако эксперт обращает внимание и на тот момент, что 53,2 процента - это доля официально трудоустроенных женщин. Скорее всего, по словам Яхонтовой, россиянки все же трудятся, но неофициально. Ну и, конечно, нельзя не учитывать тот факт, что женщины много времени и сил отдают воспитанию детей.

По данным Росстата, в стране работает 59,8% процента населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8 процента.