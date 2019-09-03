Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала. В четвертом круге турнира 21-летний Рублев встречался с итальянцем Маттео Берреттини.

Россиянин накануне US Open занимал 43-ю строчку в рейтинге АТР, а его оппонент – 25-ю. Теннисисты дважды играли друг против друга, и до сегодняшнего дня в личных встречах было равенство. Однако сейчас перевес итальянского теннисиста оказался велик. В первом сете он доминировал на корте – 6:1. Во втором Рублев вроде бы наладил игру, но все же немного уступил – 4:6. Третья партия матча получилась самой упорной. Рублев смог дойти до тай-брейка, но в решающий момент все же уступил 6:7 (6:8).

В четвертьфинале 23-летний итальянец встретится с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом (13) и испанцем Пабло Андухаром, которая пройдет в ночь с понедельника на вторник.